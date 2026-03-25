Nattreceptionist till hotell i Västervik

Om tjänsten Som nattreceptionist ansvarar du för hotellet under natten. Arbetsuppgifterna inkluderar in- och utcheckning, administration, dagsrapporter, enklare städning samt förberedelse av frukost. Vi söker dig som: Är positiv och har hög servicekänsla Trivs med att arbeta självständigt Är noggrann och ansvarstagande Har erfarenhet från hotell (meriterande) Har kunskap i Mews eller HotSoft (meriterande)
Övrig information Tjänsten är förlagd nattetid. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!