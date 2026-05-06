Nattportier
Marstrands Havshotell AB / Receptionistjobb / Kungälv Visa alla receptionistjobb i Kungälv
2026-05-06
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marstrands Havshotell AB i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Hos oss på Marstrands Havshotell möts gästerna av havsnära stillhet och livfull gemenskap . Oavsett om de kommer med kollegor, vänner eller familj. Här kombineras Bohuslänsk livskvalité med god mat, avslappnade spa-upplevelser, havsnära aktiviteter och middagar med utsikt över Marstrandsön.
Vi tror på värdskap med hjärta, möten som känns på riktigt och upplevelser som sitter kvar långt efter att gästen rest hem. Vår vision är att skapa minnen med Marstrand som fond, och det vill du vara med på. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens Marstrands Havshotell, ett privatägt hotell där värme, närvaro och genuinitet spelar huvudrollen.
Vill du vara en del av ett hotellteam som sätter gästupplevelsen i centrum, dygnet runt? Vi söker dig som vill arbeta som nattportier och skapa trygghet, närvaro och förstklassig service under småtimmarna.Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Som nattportier är du hotellets ansikte utåt under kväll och natt. Du ansvarar för att skapa en trygg, välkomnande och professionell atmosfär för våra gäster när dagen går mot sitt slut. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Ta emot och checka in/ut gäster kvälls- och nattetid
• Hantera bokningar, telefonsamtal och enklare administration
• Vara behjälplig med gästfrågor och service under natten
• Säkerställa att allmänna utrymmen är i gott skick
• Genomföra rutinkontroller och säkerhetsronder
• Förbereda inför nästa dags drift
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har service i ryggmärgen och som känner dig trygg i att arbeta självständigt. Du är lugn, lösningsorienterad och van vid att ta ansvar även i oväntade situationer. Utöver detta ser vi gärna att du:
• Trivs med att arbeta natt och har ett öga för detaljer
• Har tidigare erfarenhet från reception, service eller säkerhet (meriterande men ej krav)
• Är kommunikativ och trygg i både svenska och engelska
• Har grundläggande datakunskaper och ett organiserat arbetssätt
• Har körkort (meriterande)
OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Extra vid behov
Tillträde och lön: Lön enligt avtal, tillträde omgående
VI ERBJUDER
Ett roligt och utvecklande jobb i en unik miljö.
Möjlighet att lära dig massor, oavsett om du är ny i branschen eller har erfarenhet.
Personalaktiviteter och gemenskap
Personalrabatt på mat och logi
Solnedgångar över Marstrand som inte går att beskriva, de måste upplevas.
Tillgång till gym & träning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5795727-1985216". Arbetsgivare Marstrands Havshotell AB
(org.nr 556793-2388), https://marsstrandshavshotell.teamtailor.com
Marstrands Havshotell (visa karta
)
442 66 MARSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marstrands Havshotell Jobbnummer
9895678