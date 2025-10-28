Nationalekonom till sektionen för konsumentpriser
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Vill du vara med och beräkna Sveriges inflationstakt? Är du nationalekonom med stort samhällsintresse? Vi söker dig som är nyutexaminerad eller i början av karriären.
På sektionen för konsumentpriser kommer du att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i Solna med att beräkna och analysera prisutvecklingen i Sverige. Arbetsuppgifterna varierar i grad av komplexitet, från enklare till mycket komplexa.
Sektionen ansvarar för att ta fram Konsumentprisindex (KPI) och KPI med fast ränta (KPIF) som utgör de officiella måtten för inflationstakten. Statistiken publiceras månadsvis och det ställs därför mycket höga krav på kvalitetssäkring av statistiken och att arbeta med korta deadlines. Statistiken har flera centrala användningsområden i samhället och rapporteras och till EU:s statistikmyndighet Eurostat.
Sektionen för konsumentpriser med ca 20 medarbetare har sin verksamhet i Solna och ansvarar för statistik över prisutvecklingen i Sverige. Vår statistikproduktion utgörs till största delen av Konsumentprisindex (KPI) som mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen. Vi ansvarar även för det svenska deltagandet i Köpkraftsparitetsundersökningarna (PPP) där den relativa prisnivån i olika länder undersöks. Statistiken har flera centrala användningsområden i samhället. Statistiken utgör också ett viktigt underlag till Nationalräkenskaperna.
Sektionen har också ett nära samarbete med sektionen för producentpriser och tjänsten kan också innebära arbete på sektionen för producentpriser.
Vill du ...
* medverka i framställningen, presentationen och publiceringen av den månatliga statistiken och där arbeta mot skarpa deadlines,
* arbeta med kvalitetssäkring av statistiken i form av granskning, kontroller och dokumentation av arbetsprocesser
* medverka i ämnesnära utvecklingsarbete och samordning av statistikens kvalitet och innehåll, ha kontakter med såväl interna som externa statistikanvändare
* delta i analysarbete och omvärldsbevakning inom området
* medverka i utvecklingen av statistikens kvalitet och innehåll
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* akademisk examen i nationalekonomi
* erfarenhet och intresse av programmering i ett eller flera programmeringsspråk som till exempel SQL, SAS, R eller liknande för statistikändamål
* minst 30 p hp i ämnet statistik
* kunskaper i excel och övriga delar av officepaketet
* god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* minst 60 hp i ämnet statistik eller motsvarande
* en masterexamen i nationalekonomi
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete. Du gillar att ta initiativ, bidra med idéer och driver arbetet framåt. Hos oss trivs du om du är nyfiken och handlingskraftig.
Samtidigt har du lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och har förmåga att omprioritera när behov och förutsättningar förändras. Du är flexibel och har förmåga att växla mellan arbetsuppgifter.
Du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för konsumentpriser i Solna. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2025/828". Omfattning
SCB, Ekonomisk statistik och analys Kontakt
Sektionschef
Kamala Krishnan kamala.krishnan@scb.se 0738444481 Jobbnummer
