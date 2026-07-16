Näringslivsstrateg
Orust kommun / Administratörsjobb / Orust Visa alla administratörsjobb i Orust
2026-07-16
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Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv. Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare. Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun. Välkommen till oss!
Om arbetsplatsen
Som näringslivsstrateg arbetar du tillsammans med ytterligare en kollega på Utvecklingsenheten som finns på sektor Ledning- och verksamhetsstöd. På Utvecklingsenheten arbetar idag 11 personer med kommunövergripande frågor såsom näringsliv och turism, infrastruktur- och kollektivtrafik, kommunikation, miljö och klimat, folkhälsa, integration, översiktsplanering och bostadsförsörjning, brottsförebyggande arbete, beredskap och civilt försvar samt digitalisering. Din arbetsplats är på kommunhuset i Henån.
Därför ska du välja Orust
Du får möjlighet att påverka kommunens utveckling tillsammans med engagerade företagare, föreningar och invånare.
Hos oss får du:
Ett av kommunens mest strategiska utvecklingsuppdrag.
Stor frihet att forma arbetssätt och initiativ.
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledning och politik.
En arbetsplats där samverkan, helhetssyn och nytänkande uppmuntras.
Möjlighet att kombinera karriär med hög livskvalitet på Västkusten.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som näringslivsstrateg är du en av kommunens viktigaste länkar till näringslivet. Du arbetar både strategiskt och operativt för att stärka företagsklimatet, underlätta etableringar och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.
Du möter företagare i deras vardag, driver utvecklingsfrågor och samverkar med aktörer lokalt, regionalt och nationellt.
Hos oss kommer du att:
Bygga långsiktiga relationer med företag, företagsorganisationer och företagsfrämjande aktörer.
Genomföra företagsbesök och temamöten för att fånga upp företagens behov, möjligheter och utvecklingsidéer.
Driva projekt som stärker kommunens attraktivitet och konkurrenskraft.
Arbeta med etablerings- och utvecklingsfrågor.
Samordna interna processer för att skapa en serviceinriktad kommun.
Omvärldsbevaka och identifiera framtida möjligheter för näringslivet.
Bidra till utveckling inom områden som kompetensförsörjning, innovation, hållbarhet och platsutveckling.
Om dig
Vi söker dig som gillar att få saker att hända!
Du är nyfiken, initiativrik och har lätt för att skapa förtroende. Du trivs i dialogen med företagsledare lika mycket som i samarbetet med kollegor och beslutsfattare.
Du bygger relationer och har ett genuint intresse för företagande och samhällsutveckling.
Du kan växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande.
Du har god förmåga att använda digitala verktyg för kommunikation, samverkan och verksamhetsutveckling.
Du har:
Relevant akademisk utbildning, minst 3 år eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av affärs-, näringslivs- eller samhällsutveckling.
Förmåga att leda projekt och skapa resultat genom samverkan.
God förståelse för företagens villkor och drivkrafter.
Mycket god förmåga att kommunicera och bygga nätverk.
Bra på att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av att skapa, utveckla och administrera sociala kanaler.
Vi välkomnar sökande från både privat och offentlig sektor.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Januari 2027
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Fysisk intervju i kommunhuset i Henån 1 september.
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Orust kommun arbetar för trygga och säkra verksamheter. Därför genomförs registerkontroll i samband med vissa rekryteringar. Inför anställning kan du som slutkandidat behöva visa utdrag ur belastningsregistret och i vissa fall misstankeregistret. Detta gäller exempelvis arbete med barn, arbete inom omsorg samt vid rekrytering till ledande befattningar eller andra roller som är av väsentlig betydelse för kommunen. Registerkontrollen utgör en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen. Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb: Orust.se Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Kommun
(org.nr 212000-1314), https://www.orust.se/
473 80 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orust kommun Kontakt
Utvecklingschef
Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@orust.se +46701472250 Jobbnummer
10004689