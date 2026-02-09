Näringslivsstrateg
2026-02-09
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som Näringslivsstrateg i Sigtuna kommun får du ett uppdrag med stor bredd, stort ansvar och stora möjligheter att påverka. Du arbetar både strategiskt och operativt, nära näringslivet och tillsammans med kollegor i hela kommunen i insatser som gör verklig skillnad. Du får möjligheten att påverka kommunens attraktivitet och tillväxt genom konkreta initiativ. Arbetet utförs i nära samverkan med näringslivet, organisationer, regionala aktörer och interna team. Du kommer att vara en del av ett litet, engagerat team där idéer välkomnas och variationen i vardagen är stor.
Du blir en central aktör i arbetet med att skapa goda förutsättningar för företagande, stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar tillväxt. Trygghet, kompetensförsörjning, serviceinriktat myndighetsutövande och upphandling är prioriterade områden.
I rollen ansvarar du för att självständigt driva och samordna processer och projekt som stärker kommunens näringslivsarbete. Du initierar och vidmakthåller intern samverkan, etablerar och utvecklar dialog med lokala företag och aktörer, och omsätter lokala utvecklingsfrågor i konkreta insatser.
Du kommer bland annat att:
* Arbeta proaktivt och uppsökande för att stärka näringslivsservice och företagsklimat.
* Föra aktiv dialog med företag, fastighetsägare och andra aktörer för att förstå behov och skapa samverkan.
* Etablera och utveckla mötesplatser och forum mellan kommunen, företagsgrupper och andra intressenter.
* Fungera som en brygga in till kommunens förvaltningar och bidra till att skapa tydliga, effektiva processer.
* Identifiera, analysera och driva lokala utvecklingsfrågor som stärker kommunens tillväxt och attraktivitet.
* Omvärldsbevaka och anpassa arbetet efter uppkomna situationer, politisk inriktning och näringslivets behov.Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av utvecklingsarbete i gränslandet mellan offentlig sektor och näringsliv, och du är van vid att bygga nätverk och skapa långsiktiga relationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har förståelse för hur politiskt styrda organisationer fungerar. För tjänsten krävs B-körkort, eftersom arbetet utförs på olika platser inom kommunen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* liknande roll inom kommun/offentlig verksamhet eller näringslivet
* samhällsvetenskap, statsvetenskap, kommunikation eller liknande utbildning
* projektledning
* lokal plats- och centrumutveckling
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. Vi söker dig som:
* är självgående, nyfiken och kommunikativ
* har gott omdöme och ser samband och helheter
* bygger relationer med lätthet och skapar förtroende
* är strukturerad och skapar ordning och tydliga processer
* trivs i samverkan och ser möjligheter till gemensamma lösningar
* är trygg i att tala inför grupper, leda möten och hålla presentationer
* har ett positivt, serviceinriktat och lösningsorienterat förhållningssätt
Du har ett starkt samhällsintresse och förstår hur politiska beslut påverkar det lokala företagsklimatet. Du växlar obehindrat mellan strategiskt och operativt arbete och har förmågan att driva processer framåt med energi och engagemang.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Sigtuna kommun, Näringslivsenheten
Näringslivschef
ingrid.anderbjork@sigtuna.se
