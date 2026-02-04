Näringslivsstrateg
2026-02-04
Vill du ta nästa steg i din karriär inom näringslivsutveckling?
Köpings kommun har ett brett och varierat näringsliv, från industriföretag i världsklass till innovativa småföretag och livskraftig besöksnäring. Vi arbetar långsiktigt med att skapa goda förutsättningar för företagsamhet och söker nu dig som vill vara med och forma framtidens näringslivsarbete i vår kommun.
Vi söker nu en strategisk och initiativrik näringslivsstrateg till Köpings kommun - en tjänst för dig som redan arbetar med näringslivsfrågor i kommunal sektor, men som vill ta ett tydligare steg mot framtida chefsansvar.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Hos oss blir du en del av kommunens fortsatta utvecklingsresa med fokus på stärkt näringslivsklimat och goda förutsättningar för företagande i Köping. Du får arbeta nära engagerade kollegor, breda kontaktytor, lokala företag och samarbetspartners både inom kommunen och regionalt.
Tjänsten är nyinrättad vilket innebär att du kommer få möjlighet att till viss del utforma den tillsammans med näringslivschefen utifrån din erfarenhet. Som näringslivsstrateg blir du en viktig del i kommunens arbete för ett växande och hållbart näringsliv. Du arbetar nära näringslivschefen och har ansvar för att driva och samordna frågor kopplat till tillväxt, kompetensförsörjning, företagsklimat, etableringar samt intern samverkan. Rollen har både strategisk och operativ karaktär.
Tjänsten erbjuder dig ett utvecklande sammanhang med stort utrymme att påverka med ett tydligt nästa steg för dig som inom några år vill kunna axla rollen som näringslivschef i en mindre eller medelstor kommun.
Tillsammans med ett team bestående av en näringslivskoordinator, en näringslivsutvecklare samt en näringslivschef arbetar ni för Köpings bästa och med ett tydligt fokus på att utveckla näringslivet. Avdelningen är organisatoriskt placerad under Kommunledningsförvaltningen.Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
* Driva utvecklingsinsatser för näringslivets tillväxt och etablering
* Samordna kommunens arbete med kompetensförsörjning och företagsklimat
* Företräda kommunen i nätverk, samverkansforum och projekt
* Bidra till uppföljning och analys av kvalitetsfrågor inom näringslivsarbetet
* Fungera som länk mellan näringsliv och kommunens interna organisationKvalifikationer
Vem är du?
Du har flerårig erfarenhet av arbete med näringslivsfrågor, gärna inom offentlig sektor. Du är van att röra dig mellan strategi och praktik, ser möjligheter där andra ser hinder, och har ett genuint engagemang för lokalt företagsklimat.
Du är trygg i att tala för verksamhetens räkning, bygger relationer med lätthet och trivs med ett högt mått av självständighet i vardagen. Har du dessutom ambitionen att på sikt ta steget till en ledande roll inom kommunalt näringslivsarbete då är detta en perfekt möjlighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, samhällsplanering, eller statsvetenskap eller annan av arbetsgivaren bedömd som likvärdig utbildning
* Erfarenhet av näringslivsutveckling, tillväxt- eller kompetensfrågor
* God analytisk förmåga och vana att arbeta strategiskt
* God förmåga att arbeta samordnande och resultatinriktat
* Meriterande med erfarenhet av att företräda en kommun i externa
Lön och tillträde enligt överenskommelse. För den här rollen är lönespannet generellt mellan 46 000 -51 000 kr/månad utifrån kompetens och erfarenhet.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
