Näringslivsdirektör
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-12-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Som näringslivsdirektör har du en central roll i att stärka Västerås näringsliv och bidra till stadens långsiktiga attraktionskraft på lokal, regional och nationell nivå. Du får möjlighet att driva och påverka flera spännande projekt som har en direkt inverkan på Västerås framtid! Vill du var med och göra skillnad för Västerås? - Mälarstaden med energi och puls!Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet Näringsliv och marknad på Stadsledningskontoret arbetar utifrån två enheter, visit och näringslivsenheten. Ett engagerat team på 22 medarbetare. Näringsliv och marknad arbetar strategiskt och operativt med att stärka och utveckla Västerås attraktionskraft för näringsliv, besökare, invånare, studenter och talanger. Dessutom leder verksamhetsområdet arbetet med platsvarumärket Västerås. Samarbete med näringslivet och andra aktörer bidrar till flera besökare, ett starkt företagsklimat och fler företagsetableringar.
Med ett kommunikativt, lyhört och tillitsbaserat ledarskap ser du till att resurserna används effektivt och att verksamheten håller hög standard. Du driver utvecklings- och förändringsprocesser för att möta näringslivets, stadens och invånarnas behov och förväntningar.
Genom din förmåga att bygga och vårda relationer, leder du stadens näringslivsarbete och genom ett starkt indirekt ledarskap skapar du riktning, samordning och starkt genomslag, då flera frågor ligger i andra delar av organisationen. Du skapar samarbeten internt i politiska och kommunala grupper, men också externt med andra bolag, myndigheter, andra aktörer och företag i näringslivet. Du är kommunens ansikte utåt i dessa forum där du förväntas ta plats, bjuda in till dialog, samverka med andra och bidra med din kompetens och ditt engagemang i näringslivsfrågor. Du är en viktig företrädare för kommunens näringslivsarbete men också en viktig representant för Västerås kommun i sin helhet. Du ingår i förvaltningens och koncernens ledningsgrupp.
I rollen ingår även att hantera medial exponering på ett professionellt sätt.
Din kompetensVi söker dig som är en modig och erfaren chef som är van att leda din verksamhet genom andra chefer, driven av att skapa resultat och stärka näringslivet i Västerås. Du har en examen på akademiskt nivå, god analytisk förmåga och förmågan att se orsakssamband. Du är en god kommunikatör och behärskar svenska och engelska i tal och skrift obehindrat. Du har flerårig chefserfarenhet med goda resultat inom ekonomi, ledarskap, medarbetare och verksamhet i en större komplex organisation. Du har även god kunskap och erfarenhet av näringsliv och besöksnäringslivsfrågor såsom branschutvecklings-, etablerings-, investerings- eller affärsutvecklingsfrågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om hur en politisk styrd verksamhet fungerar.Som person är du trygg, tydlig, drivande och modig. Du är van vid att arbeta strategiskt, långsiktigt och affärsmässigt, och du har en god förmåga att anpassa arbetet till ändrade omständigheter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande och utmanande roll i en kommun som satsar på att bli en av Sveriges mest attraktiva städer.
Västerås är en expansiv och kunskapsdrivande plats med många spännande bolag och med ett ungt universitet med stora ambitioner. Här hittar du attraktiva och hållbara boendemiljöer tillsammans med en varierad natur och Mälaren runt knuten. Västerås erbjuder människor en utvecklande, hållbar och inspirerande livsmiljö.
Som en del av Västerås stad bidrar du till att skapa en god välfärd och utveckling. Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
(joanna.lindgren@vasteras.se
|1ced252f15ae42f6d64a08dd444f6109|d15964b5f4814da3a663ca9610222e43|0|0|638741829889367868|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=ppborSCzKwq9NgJ5JiT21ciA' rel='nofollow'>https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll&data=05|02|joanna.lindgren@vasteras.se
|1ced252f15ae42f6d64a08dd444f6109|d15964b5f4814da3a663ca9610222e43|0|0|638741829889367868|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=ppborSCzKwq9NgJ5JiT21ciA tt4BWvCbTg6w9ZKyS4=&reserved=0) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad Kontakt
Ansvarig rekryterare
Joanna Lindgren joanna.lindgren@vasteras.se 021-39 39 74 Jobbnummer
9636263