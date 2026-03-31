Napolitansk pizzabagare
OZ Gruppen AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2026-03-31
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OZ Gruppen AB i Solna
, Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker pizzabagare till vår restaurang La Regina, där vi dagligen serverar napolitansk pizza ser gärna att du är en glad och social person som tycker det är roligt att skapa vackra välsmakande måltider. Du ser helheten och det är lika viktigt för dig att presentationen är perfekt såväl som smakerna och sättet rätten serveras på. Du är självgående och ansvarstagande i köket och en fantastisk lagspelare som har en vilja att samarbeta och hjälpa till på alla nivåer.Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Vår meny är italiensk mat. Vi lager mat med kärlek, stolthet och en stor portion omtanke. Här möts italiensk värme och svensk kvalitet på tallriken.
Vi söker dig som:
Brinner för matlagning och sätter stolthet i att leverera hög kvalitet
Är flexibel, samarbetsvillig och gillar ett högt tempo
Har kunskaper om hygien och livsmedelshantering
Gärna ha erfarenhet
Praktikaliteter:
Arbetstider: Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Omfattning: 0-100%
Språkkunskap: Svenska och engelska i skrift och tal.
Start: Efter urval
Lön: Enligt kollektivavtal eller efter överenskommelse
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakt oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Ozgruppenab@gmail.com Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OZ Gruppen AB
(org.nr 556945-4738)
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
La Regina Jobbnummer
9831535