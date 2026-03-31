Napolitansk pizzabagare

OZ Gruppen AB / Kockjobb / Solna
2026-03-31


Om jobbet
Vi söker pizzabagare till vår restaurang La Regina, där vi dagligen serverar napolitansk pizza ser gärna att du är en glad och social person som tycker det är roligt att skapa vackra välsmakande måltider. Du ser helheten och det är lika viktigt för dig att presentationen är perfekt såväl som smakerna och sättet rätten serveras på. Du är självgående och ansvarstagande i köket och en fantastisk lagspelare som har en vilja att samarbeta och hjälpa till på alla nivåer.

Publiceringsdatum
Om företaget
Vår meny är italiensk mat. Vi lager mat med kärlek, stolthet och en stor portion omtanke. Här möts italiensk värme och svensk kvalitet på tallriken.
Vi söker dig som:

Brinner för matlagning och sätter stolthet i att leverera hög kvalitet

Är flexibel, samarbetsvillig och gillar ett högt tempo

Har kunskaper om hygien och livsmedelshantering

Gärna ha erfarenhet


Praktikaliteter:

Arbetstider: Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger

Omfattning: 0-100%

Språkkunskap: Svenska och engelska i skrift och tal.

Start: Efter urval

Lön: Enligt kollektivavtal eller efter överenskommelse


Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakt oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Ozgruppenab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OZ Gruppen AB (org.nr 556945-4738)
Parkvägen 2 (visa karta)
169 41  SOLNA

Arbetsplats
La Regina

Jobbnummer
9831535

