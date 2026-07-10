Nämndsekreterare
Burlövs kommun, Kansliavdelningen / Administratörsjobb / Burlöv Visa alla administratörsjobb i Burlöv
2026-07-10
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlövs kommun har höga ambitioner och vi driver utvecklingen framåt! I kommunledningsförvaltningen pågår ett ständigt kvalitetsarbete för att förbättra stödet till våra verksamheter. Våra avdelningar har ett nära samarbete där var och en tar ansvar för såväl sina egna uppdrag som för våra gemensamma mål.
Vill du arbeta i hjärtat av den kommunala demokratin? Är du en person som uppskattar struktur, har ett gott omdöme och trivs med att kombinera juridik, administration och kvalificerad handläggning? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunens nämndsadministration och är ett stöd till både förtroendevalda och tjänstepersoner i den politiska beslutsprocessen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en nämndsekreterare med huvudsakligt ansvar för socialnämnden och dess utskott. Du ingår i ett team av nämndsekreterare där ni tillsammans ansvarar för kommunens nämnder och utskott. Även om du har ett eget ansvarsområde förväntas du kunna stötta dina kollegor och vid behov täcka upp för andra nämnder och utskott. Arbetet innebär viss tjänstgöring kvällstid.
Som nämndsekreterare arbetar du nära förvaltningens chefer, handläggare och nämndens presidium. Du ansvarar för att leda och kvalitetssäkra beredningen av nämndens ärenden och är ett kvalificerat stöd genom hela beslutsprocessen.
Arbetet omfattar bland annat att:
• samordna och kvalitetssäkra nämndens ärendeberedning
• granska beslutsunderlag utifrån lagstiftning, formalia och kommunens styrdokument
• ge råd och stöd till chefer och handläggare i frågor som rör den politiska beslutsprocessen
• delta vid nämndens sammanträden och ansvara för sekreterarskapet
• handlägga administrativa och förvaltningsövergripande ärenden
• genomföra utredningar och ta fram beslutsunderlag och tjänsteskrivelser
• bidra till utveckling och förbättring av kommunens nämndsprocesser och arbetssätt.
Hos oss får du ett kvalificerat och omväxlande arbete med stor insyn i den kommunala beslutsprocessen. Du blir en del av en kunnig kansliavdelning där vi arbetar nära varandra, stöttar varandra och tillsammans utvecklar kommunens administrativa processer.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller annan kvalificerad handläggning inom offentlig verksamhet
• goda kunskaper om kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagstiftningen
• erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem.
Som person är du:
• strukturerad och noggrann
• analytisk och har god förmåga att se helheter
• självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
• serviceinriktad och prestigelös
• kommunikativ och har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Kansliavdelningen Kontakt
Kanslichef
Charlotta Wemme Dehlin Charlotta.Wemme@burlov.se +46406256387 Jobbnummer
9998878