Nagelterapeut till modern skönhetsklinik
2025-09-26
Vi på City Beauty Clinic är en växande skönhetsklinik som erbjuder professionella behandlingar inom nagelvård, hudvård och skönhet. Vårt mål är att ge kunderna en trygg och avkopplande upplevelse med högsta kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Som nagelterapeut hos oss kommer du att arbeta med:
Manikyr och pedikyr
Nagelförlängningar och förstärkningar
Gelébehandlingar
Nageldekorationer och design
Rådgivning till kunder om nagelvård och produkter
Vi söker dig som:
Har utbildning/erfarenhet som nagelterapeut
Erfarenhet av akryl är ett plus men inte ett krav
Är serviceinriktad och har god känsla för detaljer
Trivs med att arbeta självständigt men också i team
Behärskar svenska eller engelska i tal
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö i centrala Uppsala
Flexibla arbetstider
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Lön enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till Rakan.oglah@citybeautyclinic.se
eller kontakta oss på 076-307 65 92.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
