Nagelterapeut & pedikyrist!
Bano Beauty Sweden Aktiebolag / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-07-28
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Компания Bano Beauty Sweden ищет квалифицированных мастеров маникюра и педикюра, готовых присоединиться к нашей замечательной команде!
Нам нужен специалист, владеющий навыками маникюра и педикюра, отличающийся аккуратностью и вниманием к деталям. Мы ищем профессионала, которому нравится работать в сфере услуг и который стремится обеспечить клиентам качественный сервис на всех этапах обслуживания.
Мы ищем гибкого сотрудника, готового начать работу с частичной занятостью (почасовая оплата или работа за процент от выручки) и перспективой расширения объема работы в будущем.
Мы также открыты к переходу на полную занятость (полный рабочий день) в дальнейшем.
Важно наличие глубоких знаний в области ухода за ногтями и опыта эффективной работы с клиентами.
Нам нужен мастер, способный выполнять как маникюр, так и педикюр.
Мы предлагаем специализированное обучение: вы освоите все необходимое для работы у нас и научитесь применять наши уникальные методики (при этом наличие прочной профессиональной базы обязательно). При необходимости мы также проводим обучение педикюру.
Преимуществом будет:
• Опыт владения техниками «русского» маникюра/педикюра.
• Владение английским и шведским языками.
• Гибкость в отношении рабочего графика и готовность к профессиональному росту и увеличению объема работы в нашей компании.
Условия работы:
• Возможна почасовая оплата или работа за процент от выручки.
Будем рады встрече с вами!
С уважением,
Bano Beauty Sweden
Тип занятости: полная занятость, частичная занятость, постоянная работа. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Ansökan via mejl
E-post: jobb@banobeauty.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Jobb 2026"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bano Beauty Sweden Aktiebolag
(org.nr 559306-5310)
Upplandsgatan 51 (visa karta
)
113 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Bano Beauty Sweden AB Kontakt
Owner
Bano Betweni jobb@banobeauty.se Jobbnummer
10014417