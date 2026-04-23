Nagelterapeut / Nagelteknolog

Anh & Em AB / Hälsojobb / Karlstad
2026-04-23


Visa alla hälsojobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Anh & Em AB i Karlstad, Osby eller i hela Sverige

Vi söker en positiv och driven medarbetare till vår salong i Karlstad. Vi erbjuder kunder det bästa inom professionell manikyr.
Det är viktigt att den sökande är serviceinriktad, stresstålig och noggrann, samt har erfarenhet av arbete inom yrket.
Arbetsuppgifterna är:
Utföra allt arbete inom manikyr: bygga naglar, förlängning samt utföra reparation på naglar, samt nageldesign.
OBS: Vi tar endast emot ansökningar vi mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: hanna.torudd@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Anh & Em AB (org.nr 559010-7206)
Järnvägsgatan 14 (visa karta)
652 25  KARLSTAD

Arbetsplats
Your Beauty Box Karlstad

Jobbnummer
9870924

Prenumerera på jobb från Anh & Em AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Anh & Em AB: