Är du vår nästa arbetslagsledare och lärare i svenska/franska?
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2026-06-16
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Välkommen till oss
Centralt beläget vid Årstabergs station ligger Sjöviksskolan som är en modern F-9-skola. Skolans lokaler stod färdiga år 2020 och är utformad med särskild fokus på att skapa kreativa lärmiljöer med en hög trygghetskänsla. Detta visar sig genom avsaknad av korridorer, att de äldre och yngre eleverna vistats i olika lokaler samt att konsten har en framträdande roll i lokalerna. Skolans specialsalar är placerade i den huvudbyggnad som rymmer de äldre eleverna. För de yngsta eleverna finns det ett rörelserum och på varje hemvist finns en ateljé för skapande verksamhet vilket gör att rörelsen mellan husen minskar. Eleverna möts i varje dag i matsalen, där de har varsin del, samt ute på skolgården.
Skolan är en treparallellig organisation där varje årskurs utgör ett arbetslag. Varje årskurs har sin egen hemvist där de tre klasserna i årskursen har sina klassrum samt tillhörande grupprum och arbetsrum. Arbetet i arbetslaget leds av en arbetslagsledare som tillsammans med skolledningen bildar skolans ledningsgrupp. Det pedagogiska utvecklingsarbetet som sker i lärgrupper leds av skolans förstelärare.
Sjöviksskolans vision är att vi ska skapa möjligheter för framtiden. Detta gör vi genom att arbeta med våra värdegrundsord – stolta, modiga och tillsammans. Alla elever på Sjöviksskolan ska känna stolthet över den de är. De ska känna sig stolta över sin resa genom skolan, de kunskaper och förmågor som de utvecklar samt den gemenskap som vi tillsammans skapar. Under sin studietid hos oss ska eleverna utveckla mod, mod att vara sig själva, våga prova nya saker och mod att uppfylla sina drömmar. Allt detta gör vi tillsammans. Ingen ska vara ensam på Sjöviksskolan utan alla ska finna gemenskap, i de mindre sammanhangen med dem vi är närmast, i de större sammanhangen, med de vi träffar varje dag och i den stora helheten, alla vi på Sjövik!
Din roll
Inför läsåret 26/27 söker vi nu en engagerad lärare i svenska och franska. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%). Du kommer att tillhöra ett av arbetslagen i högstadiet. I tjänsten ingår undervisning i svenska och franska samt mentorskap till elever i årskurs 8. Vår högstadieverksamhet är den yngsta delen av Sjöviksskolan och vårterminen 2026 lämnar vi ifrån oss den fjärde årskullen med elever som slutat 9:an. Vi söker därför en lärare som vill vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av vår högstadieverksamheten.
I rollen som lärare på Sjöviksskolan är det din uppgift att motivera och ge varje elev möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Eftersom det finns ett nära samarbete mellan klasserna och lärarna på skolan söker vi dig som är relationsinriktad och som trivs med att samarbeta med andra. Positiv, drivande, engagerad, lösningsinriktad samt ett tydligt ledarskap är egenskaper som vi värdesätter.
Uppdraget som arbetslagsledare innebär att du är en del av skolans ledningsgrupp som består av skolledningen och arbetslagsledarna. Som arbetslagsledare på Sjöviksskolan förväntas du sträva efter att:
vara en självklar och styrande ledare.
fördela arbetet i arbetslaget så att samtliga kollegor tar ansvar och blir delaktiga.
involvera kollegerna i ledaransvaret, så att gruppen blir självgående.
ge gruppen nya utmaningar och låta kollegornas kompetenser komma till användning.
våga ta beslut, pröva nytt och lära sig av misstag
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
har lärarlegitimation för årskurs 7-9 i grundskolan med behörighet att undervisa i svenska och franska.
visar goda ledaregenskaper och en god förmåga att skapa positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och därigenom skapas ett tryggt klimat och en god arbetsmiljö.
har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
brinner för pedagogisk utveckling tillsammans med dina kollegor samt är kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter.
har god digital kompetens och arbetar systematiskt med dokumentation och uppföljning.
Tidigare erfarenheter av att leda kollegor är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknade.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Årsta Skolgränd 7 (visa karta
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117 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Sjöviksskolan Kontakt
Rektor
Karolina Arvekvist karolina.arvekvist@edu.stockholm.se 0761238180 Jobbnummer
9965709