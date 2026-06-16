Timvikarie vid behov som personlig assistent till en man i Ljungby sökes
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljungby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljungby
2026-06-16
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, Alvesta
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Ljungby
, Hylte
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eller i hela Sverige
Vi söker just nu timvikarier vid behov som kan tänka sig hoppa in och jobba på timmar hos en man i 70-års åldern i Ljungby. Du som söker jobbat ska vara engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och är lösningsfokuserad.
Du kommer att få arbeta i kundens hem samt följa med på dagliga utflykter. Personen du kommer arbeta hos sitter i rullstol och behöver hjälp med det mesta i sin vardag, så som städ, matlagning, bakning, personlig hygien med mera. Han har egen bil som ni assistenter kör när ni åker iväg på aktiviteter, detta gör att du som söker måste ha körkort. På kunds begäran ska du som söker vara kvinna.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är positiv, lugn och trygg i din yrkesroll och som har en ansvarskänsla. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du som söker ska vara lyhörd och omtänksam samt genuint engagerad. Meriterande är om du har vårdutbildning eller erfarenhet av tidigare arbete inom personlig assistans.
Om Frösunda Personlig assistans:
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag. Vi erbjuder dig. Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Övrig information
Anställningsform: Tim och behovsanställning
Omfattning: Timanställning
Arbetstider: Dagtid 07,30-20,00
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Vid frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Amila Ganic 010-130 37 67 eller via mejl på amila.ganic@frosunda.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917703-2055321". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Kungsgatan 8A (visa karta
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352 33 VÄXJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9965701