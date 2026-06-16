Undersköterska med samordnaransvar till Sollidenvägen 64C
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2026-06-16
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Är du en driven undersköterska som trivs med ett meningsfullt och varierande arbete där du får kombinera omsorg med ansvar och samordning? Då kan du vara den vi söker! Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund söker nu en engagerad undersköterska med samordnaransvar till särskilt boende på Sollidenvägen 64 C.
Boendet är naturskönt beläget i ett skogsområde med goda bussförbindelser till Östersunds centrum. Här finns 52 lägenheter fördelade på två våningsplan med gemensamma ytor för måltider, aktiviteter och social samvaro samt en trivsam uteplats för de boende. Verksamheten präglas av en varm och familjär atmosfär där trygghet, kvalitet och kontinuitet står i fokus.
Hos oss blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team med nära samarbete och stort kollegialt stöd. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra medborgare.
Tjänsten är en heltidsanställning som undersköterska med ett samordnaransvar som förlängs årsvis. Arbetstiden är förlagd till dagtid 07.00-16.00 på vardagar.
Ditt nya jobb
Som undersköterska med samordnaransvar ingår du i enhetens ledningsteam och har en central roll som spindeln i nätet. Du agerar som en god ambassadör för arbetsgivaren och arbetsplatsen. I uppdraget ingår att planera och organisera det dagliga arbetet. Det innefattar att schemaplanera, bemanna, stötta omvårdnadspersonalen i deras arbete, boka in utbildningar samt planera för- och boka in timvikarier vid frånvaro. Du kommer även att arbeta i det dagliga omvårdnadsarbetet på boendet.
Du samarbetar med omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef, biträdande enhetschef och sektorsadministratör. Rollen kräver att du trivs med att ha många sociala kontakter då du har en kontinuerlig kontakt med medborgare och deras anhöriga samt samordnar med andra verksamheter som berör medborgarna. En annan viktig arbetsuppgift är att administrera i olika verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
Bemanna och schemalägga utifrån lagstiftning och erhållna ekonomiska ramar samt planera för olika typer av frånvaro
Planera och säkerställa en god introduktion för nyanställda, praktikanter och feriearbetare
Omvårdnadsarbete
Medverka vid medborgares in- och utflytt
Vara delaktig i enhetens ledningsgrupp
Stötta och handleda personal i olika ombudsroller
Upprätta och revidera enhetens rutiner
Skapa och bibehålla goda relationer med medarbetare, medborgare och anhöriga
Vara delaktig i enhetens verksamhetsplanering och månadsuppföljningar
Enhetschef kan utöver detta delegera andra arbetsuppgifter.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
3 års arbetslivserfarenhet från vården
Erfarenhet av administrativt arbete
Goda datorkunskaper och systemvana
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftigt
Meriterande
Erfarenhet av att leda personalgrupper
Erfarenhet av verksamhetssystemen Heroma och Viva
Erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Erfarenhet av svåra samtal och kunskaper i att kommunicera ett budskap tydligt och begripligt
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg, stabil och strukturerad. Du samarbetar bra och kan relatera till andra på ett lyhört sätt. Som person är du kommunikativ och har förmåga att anpassa dig utifrån den du talar med. Din flexibilitet gör att du lätt kan ändra ditt förhållningssätt och ser möjligheter vid förändringar. I rollen planerar, organiserar och prioriterar du dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samt har en god ekonomisk medvetenhet. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och följer fattade beslut, mål, policys och riktlinjer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 39 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Mari Olofsson mari.olofsson@ostersund.se +4663144499 Jobbnummer
9965705