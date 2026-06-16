Erfaren lokalvårdare Nybro kommun
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lokalservice / Städarjobb / Nybro Visa alla städarjobb i Nybro
2026-06-16
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv.
Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och lokalförsörjning, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar och bygger stadens trafikmiljö, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler och lagar mat och mycket, mycket mer.
Vi ger också människor och företag råd och stöd för att kunna göra rätt och därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. Vi är ett team med blandade åldrar och olika erfarenheter.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och vi arbetar mycket under eget ansvar.
Lokalvården består av en grupp om ca 65 lokalvårdare. Med engagemang och stolthet ansvarar vi för regelbunden städning och periodiskt underhåll i kommunens lokaler såsom exempelvis skolor, förskolor, idrottshallar, särskilda boenden och kontor. Vi utför även städ i hemtjänst runt om i kommunen. Det är viktigt för oss att hålla en god kvalitet och vi har en hög kundnöjdhet som vi värnar om att bibehålla.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren och engagerad lokalvårdare som har förmågan att skapa goda relationer med såväl kunder/uppdragsgivare som kollegor. Arbetet kräver god planerings- och initiativförmåga samt nyfikenhet på nya utmaningar. Eftersom arbetsuppgifterna och arbetsplatserna kan variera krävs även en flexibel inställning och en förmåga att prioritera och anpassa sina arbetsuppgifter. Som lokalvårdare till denna tjänst kommer man också få stötta upp i gruppen som städar hemma hos beviljade kunder.
Arbetstiderna kan variera mellan kl. 06.0014.30 och kl. 07.3016.00, beroende på vilket team du arbetar i vid respektive tillfälle.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har bred erfarenhet av lokalvård och är självgående i både regelbunden städning och periodiskt underhåll. Det är meriterande om du som söker har lokalvårdsutbildning i form av exempelvis SRY eller PRYL, samt erfarenhet av att arbeta med lokalvård i offentliga miljöer.
För att trivas i rollen som lokalvårdare hos oss är det också viktigt att du har god samarbetsförmåga, är flexibel, lösningsorienterad samt har lätt för att självständigt planera och organisera ditt arbete. Vidare är det viktigt att du har en serviceinriktad inställning och ett gott bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du behöver ha grundläggande kunskaper i det svenska språket samt krav på körkort B.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så inkom gärna med din ansökan redan idag.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
382 80 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lokalservice Kontakt
Kommunal
Annelie Ryhle 070-9813708 Jobbnummer
9965714