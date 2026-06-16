Sektionschef med operativa uppgifter inom beredskap
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2026-06-16
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Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Sektionschef med operativa uppgifter inom beredskap
med placering i Norrköping
Vill du vara med i en utvecklande miljö och där ta ansvar för ledning och samordning av beredskapsarbetet vid Sjöfartsverket?
Vi söker nu en sektionschef inom beredskap för arbete på central nivå i en spännande myndighet med ett för Sverige viktigt uppdrag.
Enhet säkerhet och beredskap (ESB)
Enhet för Säkerhet och beredskap (ESB) är en centralt stödjande och styrande funktion med ett brett uppdrag. Enheten består av 15 personer som ansvarar för bland annat informationssäkerhet, säkerhetsskydd, fysisk säkerhet och civil beredskap. ESB har stort fokus på att stödja ledning, chefer och medarbetare med strategier, riktlinjer, rutiner, utbildning och rådgivning. Det behövs nu en sektionschef för den nyskapade sektionen Beredskap. Tjänsten är en kombinerad sektionchefs- och handläggartjänst där du både har personal-, budget- och verksamsamhetsansvar samtidigt som du arbetar operativt inom beredskapsområdet.
Sektionen är utifrån omvärldsfaktorer i stark utveckling och består idag av fem personer med inriktning civil beredskap, central beredskapsplanering, arbete i beredskapssektorer, samordna övningsverksamhet, genomföra risk-och sårbarhetsanalys (RSA) samt upprätthålla TiB-funktion och förmåga till central krisledning.
Du rapporterar till enhetschefen och kan i övrigt vara föredragande på olika ledningsnivåer.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som sektionschef med operativa uppgifter ansvarar du för beredskapsarbete på central nivå med stort fokus på samordning och där skapa förutsättningar för verksamheternas uppbyggnad av förmåga att hantera myndighetens uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. En viktig uppgift inom sektionen är beredning av anslag för beredskapsutveckling samt utveckla de stöd- och beslutsprocesser som följer vilket sker i nära samarbete med avdelningen Finans. Civila försvaret är i en period av omfattande tillväxt med stort inslag av utveckling- och förbättringsarbete.
Förutom samverkan med verksamheten gällande beredskap kommer du ha nära samverkan och stöd av andra funktioner och avdelningar/enheter med viktiga uppdrag vilka bidrar till myndighetens breda uppbyggnad av beredskapsförmåga exempelvis Finans, Personal, Inköp och Fastighet. Du kommer även företräda Sjöfartsverket i samverkan med andra myndigheter.
Dina ansvarsområden:
• Leda, organisera och följa upp sektionens arbete och leveranser.
• Självständigt handlägga egna operativa uppgifter vilket även kan vara att driva projekt.
• Säkra koordinering och samordning av myndighetens breda beredskapsarbete.
• För beredskapsområdet säkra styrning och stöd genom ledningssystem/dokument.
• Ge stöd och råd till myndighetens ledning och olika verksamheter inom beredskapsområdet.
• Ansvar för central samordning av Sjöfartsverkets beredskapssamordnare.
• Rapportera och åskådliggöra beredskapsområdets status, framdrift och behov av prioriteringar.
Som sektionschef beredskap ska du även kunna ersätta enhetschef i den centrala krisledningen samt i styrgrupp beredskapssektor Transporter. Beroende på din kompetens kan andra uppgifter tillkomma.
Vem är du?
Vi söker dig som är en skicklig handläggare och arbetar i beredskapsområdet och som har:
• akademisk utbildning inom krisberedskap, totalförsvar, samhällsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning, eller annan i sammanhanget relevant utbildning.
• minst 3 års aktuell erfarenhet av beredskapsarbete genom heltidsanställning vid statlig myndighet.
• erfarenhet av att samordna och driva strategiskt och operativt arbete.
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av ledning av personal men du behöver inte ha haft formellt ansvar.
• erfarenhet av fördelning och uppföljning av anslag för beredskapsutveckling.
• erfarenhet av samverkan och gemensamma projekt med Försvarsmakten.
• erfarenhet av krislednings- och stabsarbete samt TiB-verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver vara en ansvarstagande person, ha högt säkerhetstänk, vara strukturerad, analytisk och initiativrik. Du är självgående i planering och upplägg gällande eget och sektionens arbete. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och hanterar utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt - även under pressade förhållanden.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas under hösten 2026.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
För den här befattningen tillämpas individuell lönesättning.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Enhetschef Cay Pettersson, 010-478 4787 ellermailto:cay.pettersson@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström. Samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.
(Under semestertider kan det vara lite svårare att komma i kontakt men lämna meddelande eller skicka ett mail så får du återkoppling)Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 9 augusti 2026.
Diarienummer: 26-04203
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare med flera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
601 78 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
9965704