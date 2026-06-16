Erfaren sjuksköterska? Ta nästa steg på vår postoperativa avdelning i Solna
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-06-16
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Få chansen att utnyttja hela ditt register som sjuksköterska hos oss! Från avancerad smärtbehandling till basal omvårdnad och främjande av välbefinnande - vi täcker allt. Ta chansen och sök jobb hos oss nu!
Du erbjuds
ett stimulerande, utmanande och mycket lärorikt arbete som sjuksköterska
få jobba med högspecialiserad och avancerad postoperativ vård
individuellt introduktionsprogram anpassad till verksamheten och baserad på dina tidigare erfarenheter
kvarstannandebonus, vilket innebär 40 timmar extra i tidsbanken som kan tas ut i ledighet, lön eller pensionsavsättning
kontinuerlig fortbildning, det ingår i vårt arbete att ständigt utvecklas tillsammans genom föreläsningar och workshops
ingå i ett team där vi värdesätter dig som individ och tror på en inkluderande arbetsmiljö där vi hjälper varandra att utvecklas
en arbetsplats där vi jobbar fokuserat med ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser individen och ser till att du får de bästa förutsättningarna till din fortsatta utveckling
Självklart får du också ta del av de förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Hos oss vårdas vuxna patienter från hela sjukhuset för högspecialiserad och avancerad postoperativ vård och övervakning. Patienterna kommer till oss efter operation, intervention eller behandling i kombination med någon form av anestesi (narkos/sövning/bedövning).
Avdelningen är öppen dygnet runt, veckans alla dagar. Våra patienter behöver vår vårdnivå från ett par timmar upp till flera dygn. Det medför att både arbetsuppgifter och arbetstempo är mycket omväxlande vilket kommer ge dig en fördjupad och bred kompetens. Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med andra sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysioterapeuter.
Tjänsten bidrar till vår 24/7 verksamhet genom att arbeta 2 helgpass per månad.
Vi söker dig som
har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor
tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar din arbetsdag
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sättKvalifikationer
Krav:
Svensk sjuksköterskelegitimation
Minst tre års erfarenhet av akutsjukvård med kirurgisk inriktning alternativt intermediär vård
Meriterande:
Specialistutbildning inom anestesi/intensivvård, akutsjukvård eller kirurgi
Om rekryteringsprocessen
Notera att din ansökan inte är komplett förrän du bifogat din yrkeslegitimation och utbildningsbevis. Urval och intervjuer sker fortlöpande så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Perioperativ medicin Solna Kontakt
Fredrik Tholin fredrik.tholin@regionstockholm.se 0725840770 Jobbnummer
9965712