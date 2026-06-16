Strategisk verksamhetsutvecklare inom VA-ekonomi
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Enköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Enköping
2026-06-16
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Vill du vara med och påverka några av de största investeringarna i Enköpings kommun?
Nu söker vi en Strategisk verksamhetsutvecklare med inriktning VA-ekonomi till vår VA-verksamhet.
VA-verksamheten ansvarar för en av samhällets viktigaste funktioner – att leverera rent dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi är cirka 50 medarbetare som arbetar med drift, underhåll, planering, projekt och utveckling.
Du kommer till en verksamhet med stora ambitioner och där vi är i flera spännande utvecklingsfaser som även kräver att våra arbetssätt ändras. Vi bygger ett nytt avloppsreningsverk som ska stå klart 2028 samtidigt som vi genomför andra stora investeringar i kommunens VA-infrastruktur.
Hos oss får du en nyckelroll i verksamhetens ledningsgrupp och blir ett nära stöd till VA-chefen. Du får möjlighet att påverka strategiska beslut, stärka den ekonomiska styrningen och bidra till att investeringar genomförs med god ekonomisk kontroll och långsiktig hållbarhet.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ekonomi, analys och verksamhetsutveckling i en verksamhet som gör skillnad varje dag.
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1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som Strategisk verksamhetsutvecklare med inriktning VA-ekonomi ansvarar du för att utveckla verksamhetens ekonomiska planering och styrning, investeringsuppföljning och en hållbar VA-taxa.
Du arbetar nära VA-chef, ledningsgrupp och controller, men också andra roller. Du ansvarar för analyser, beslutsunderlag och strategiska ekonomiska utvecklingsfrågor som stärker verksamhetens förmåga att fatta välgrundade beslut.
I rollen kommer du bland annat att:
• Utveckla verksamhetens ekonomiska styrning, uppföljning och analys.
• Analysera kostnader, intäkter, investeringar och finansiering.
• Bidra till utvecklingen av en långsiktigt hållbar VA-taxestrategi.
• Ta fram beslutsunderlag för större investeringar och strategiska vägval.
• Utveckla nyckeltal, benchmarking och ekonomiska analyser.
• Identifiera effektiviseringar och utvecklingsmöjligheter ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.
• Leda eller medverka i utvecklingsprojekt inom styrning, uppföljning och analys.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med chefer, planerare, ekonomer och andra nyckelfunktioner inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att förstå hur verksamheter fungerar, se samband och skapa underlag som leder till bättre beslut.
Du är analytisk och nyfiken, men också handlingskraftig. Du trivs i en roll där du får kombinera siffror, strategi och verksamhetsutveckling för att skapa verklig nytta. Du har förmågan att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv och tycker om att driva frågor från idé till resultat.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Akademisk utbildning inom ekonomi, teknik, samhällsbyggnad eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av kvalificerat arbete inom ekonomistyrning, verksamhetsutveckling, analys eller strategiskt utvecklingsarbete.
• Förmåga att ta fram beslutsunderlag och omsätta analyser till konkreta förbättringar.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Du är van att arbeta med digitala verktyg och nya tekniska möjligheter som stöd för analys, uppföljning och utveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet från VA-verksamhet, annan teknisk eller kapitalintensiv verksamhet, investeringsstyrning eller arbete i en politiskt styrd organisation
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt ök.
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
För ledande befattningar hos Enköpings kommun behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget får vara högst 6 månader gammalt och beställs enkelt via Polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen Kontakt
Nås genom kommunens Kontaktcenter
Fackliga representanter 0171-625000 Jobbnummer
9965713