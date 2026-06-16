Erfaren redovisningsekonom till dynamiskt fastighetsbolag
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2026-06-16
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Det är viktigt att klargöra att rollen är för Fabero och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
Är du en analytisk redovisningsekonom som vill bidra till utvecklingen av kommersiella fastigheter i ett nyfiket och entreprenöriellt team?
Ditt jobb på Fabero
Som redovisningsekonom hos Fabero kommer du att ha ansvaret för två bolag inom koncernen: Fabero fastighetsbolaget och CORC, som är verksamma inom event och konferenser. Rollen innebär att du får vara med och bygga upp en intern ekonomifunktion för koncernen, med fokus på att skapa en struktur som är både hållbar och långsiktig i takt med att verksamheten växer. Du kommer att börja i ett tidigt skede, vilket ger dig stort ansvar och möjlighet att påverka utformningen av den framtida ekonomifunktionen.
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bokföring, arbete med budgetar, uppföljningar, fakturering samt utveckling och implementering av rutiner för ekonomifunktionen. Till en början kommer rollen att vara operativ, men den är utformad för att utvecklas i takt med organisationens tillväxt. På längre sikt är målet att du ska arbeta mer strategiskt och bidra till att expandera ekonomifunktionen genom att rekrytera fler medarbetare.
För närvarande samarbetar Fabero med en extern redovisningsbyrå, men ambitionen är att successivt bygga upp en egen intern ekonomifunktion.
Är det här du?
Det är viktigt att kunna avstämningar, bokslut, ekonomisk rapportering, leverantörsreskontra och redovisningsansvar för att hantera de olika aspekterna av rollen som redovisningsekonom.
Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta brett inom ekonomi och gärna varit med och byggt upp strukturer eller funktioner tidigare.
Erfarenhet från fastighetsbranschen är särskilt meriterande och vi ser även gärna erfarenhet från hotell, event eller upplevelsebaserade verksamheter.
På Fabero får du utrymme att växa och bidra med din skarpa analysförmåga och förmåga att skapa struktur i en dynamisk miljö. Här värdesätts din förmåga att kommunicera och samarbeta, samtidigt som du kan ta eget ansvar och arbeta självständigt i ett engagerat och mångkulturellt team.
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Gå in direkt och gör en anonym lönematchning: https://jobnet.se/redovisningsekonom-fabero-goteborg
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Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på Fabero. Det är viktigt att klargöra att rollen är för Fabero och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning på Jobnet: Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobnet AB
(org.nr 559309-1696), https://jobnet.se/redovisningsekonom-fabero-goteborg
Gamla Almedalsvägen 33 (visa karta
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412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Fabero Jobbnummer
9965721