Nagelterapeut/Nagelteknolog
YD Nails AB / Hälsojobb / Avesta Visa alla hälsojobb i Avesta
2025-11-03
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos YD Nails AB i Avesta
Vi söker en positiv och driven medarbetare till vår salong i Avesta. Vi erbjuder kunder det bästa inom professionell manikyr.
Det är viktigt att den sökande är serviceinriktad, stresstålig och noggrann.
Du skall arbeta med de moment som ingår i yrket.
Det innebär bland annat att du skall arbeta med naglar och både använda dig av gel .
Du skall utföra manikyr och pedikyr. Du skall hålla ordning och reda på din arbetsplats. Vara tillmötesgående och serviceinriktad gentemot kunderna.
Du skall ha erfarenhet eller motsvarande utbildning inom yrket. Du skall vara lätt lärd för nya moment och kunskaper inom branschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: nguyenvandinh030292@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YD Nails AB
(org.nr 559432-2496)
Markusgatan 1 774 30 Avesta (visa karta
)
774 30 AVESTA Jobbnummer
9586904