Socialsekreterare unga i kriminalitet
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-06-08
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Om jobbet
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Vi söker socialsekreterare till en ny enhet som startar upp efter sommaren 2026, med fokus på att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng och stötta unga som redan befinner sig i kriminalitet. Enheten är en del av en bredare förstärkning av vårt arbete för att bryta den negativa utvecklingen bland unga i utsatta situationer.
Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning och utredningar med stöd av BBIC, i nära samverkan med både interna och externa aktörer. Du kommer att arbeta med antingen yngre barn som riskerar att dras in i kriminalitet eller ungdomar som redan är involverade och behöver hjälp att bryta mönster. Arbetet sker med strukturerade bedömningsinstrument som Savry och Earl, och du får möjlighet att använda det egna nätverket kring barnet eller ungdomen som en resurs. Arbetet sker i nära samverkan med öppenvården, polis, skola och andra aktörer, där alla bidrar till att motverka ungas kriminalitet. Det kan även ingå resor för att besöka placerade barn och unga.
I uppdraget har du stöd av en förste socialsekreterare och ett team av kollegor. Vi erbjuder en gedigen introduktion genom vårt uppskattade introduktionsprogram, där tre medarbetare arbetar heltid med att stötta nya kollegor. Du får extern processhandledning ungefär en gång i månaden och metod varje vecka med förste socialsekreterare i grupp samt enskilda ärendegenomgångar regelbundet med förste socialsekreterare.
Om dig
Vi söker dig som har en socionomexamen och har arbetat ett par år inom myndighetsutövning med barn och unga. B-körkort är krav för tjänsten.
Har du dessutom arbetat med målgruppen unga i kriminalitet ser vi det som meriterande för uppdraget.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Publiceringsdatum2026-06-08Övrig information
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik:goteborg.se /Jobba i Göteborgs Stad/Så är det att jobba i Göteborgs Stad/Lön, ersättningar och förmåner
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Batseba Kahsay, Akademikerförbundet SSR Batseba.kahsay@socialnordost.goteborg.se 0313651522 Jobbnummer
9953350