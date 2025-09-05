Nagelteknologi
2025-09-05
Praktikplats på vår nagelsalong - med chans till anställning!
Vi söker nu drivna och engagerade praktikanter till vår nagelsalong! Är du passionerad inom nagelvård och vill utvecklas i en professionell miljö? Då är detta din chans!
Om oss:
Vi är en väletablerad nagelsalong som erbjuder högkvalitativa behandlingar med fokus på kundnöjdhet, hygien och service. Hos oss får du chansen att arbeta i en trivsam och inspirerande miljö tillsammans med ett erfaret team.
Vi söker dig som:
Har kunskap och erfarenhet inom nagelvård (t.ex. manikyr, gelé, akryl, design)
Talar och förstår grundläggande svenska
Har hög arbetsmoral, är punktlig och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande
Vill växa inom yrket och ser praktik som en möjlighet till framtida jobb
Vi erbjuder:
Praktikplats i en professionell salong
Möjlighet att lära dig mer, utvecklas och få handledning
Ett öppet och varmt arbetsklimat
För rätt person - möjlighet till anställning efter avslutad praktik
Plats: [E-V Nails AB Hässelby,Stockholm]
Praktikperiod: Enligt överenskommelse
Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv, gärna med bilder på tidigare arbeten, till evnailsbeauty@gmail.com
eller kom in till salongen och presentera dig personligen!
Ni kan även skicka PM till mig!
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig som en del av vårt team!
Med Vänlig Hälsning
EV-Nails Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: evnailsbeauty@gmail.com Arbetsgivare E-V Nails AB
(org.nr 559197-7219) Jobbnummer
9495808