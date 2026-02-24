Nagelteknolog sökes

Wendy Vu AB / Hälsojobb / Ekerö
2026-02-24


Vi söker Nagelteknolog - Start 1/3 (Ekerö)

Vi söker en duktig och driven nagelteknolog som vill bli en del av vårt team i Ekerö från och med 1 mars.

Vi söker dig som:
Är utbildad nagelteknolog
Har erfarenhet av gelé, akryl och/eller nagelförlängning
Är noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Brinner för service och kvalitet

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Stabil kundkrets
Möjlighet till heltid eller deltid
Bra villkor enligt överenskommelse

Arbetsplats: Ekerö
Start: 1 mars

Publiceringsdatum
2026-02-24

Så ansöker du
Skicka CV och bilder på dina arbeten till oss eller kontakta oss för mer information.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: Info.ekeronails@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wendy Vu AB (org.nr 559449-0608)
Mälarö torg 14B (visa karta)
178 30  EKERÖ

Arbetsplats
Ekerö nails And care

Jobbnummer
9761765

