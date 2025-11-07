Nagelteknolog sökes!!!

Nguyen, Viet Hung / Hälsojobb / Kävlinge
2025-11-07


Shine Nails & Beauty i Kävlinge söker medarbetare heltid.
Vi söker dig som jobbar med naglar, gel eller akryl och pedikyr. Är ett plus om du även kan fransförlängning.
Du ska kunna hantera gel eller akryl, ska kunna tala Svenska eller Vietnamesiska.
Vi söker dig som har ett glatt humör, känslan för nagelsyrket och har tålamod!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: nguyenhung.hbg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nguyen, Viet Hung
Mårtensgatan 12 (visa karta)
244 30  KÄVLINGE

Arbetsplats
Nguyen Viet Hung

Kontakt
Viet Hung Nguyen
nguyenhung.hbg@gmail.com

Jobbnummer
9595051

