Nagelteknolog sökes!!!
Nguyen, Viet Hung / Hälsojobb / Kävlinge Visa alla hälsojobb i Kävlinge
2025-11-07
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nguyen, Viet Hung i Kävlinge
Shine Nails & Beauty i Kävlinge söker medarbetare heltid.
Vi söker dig som jobbar med naglar, gel eller akryl och pedikyr. Är ett plus om du även kan fransförlängning.
Du ska kunna hantera gel eller akryl, ska kunna tala Svenska eller Vietnamesiska.
Vi söker dig som har ett glatt humör, känslan för nagelsyrket och har tålamod! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: nguyenhung.hbg@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nguyen, Viet Hung
Mårtensgatan 12 (visa karta
)
244 30 KÄVLINGE Arbetsplats
Nguyen Viet Hung Kontakt
Viet Hung Nguyen nguyenhung.hbg@gmail.com Jobbnummer
9595051