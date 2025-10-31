Nagelteknolog sökes

Pham, Emily / Hälsojobb / Landskrona
2025-10-31


Shine Nails beauty i Landskrona söker medarbetare heltid.
Vi söker dig som jobbar med naglar, gel eller akryl, är ett plus om du även kan fransförlängning.
Du ska kunna hantera gel eller akryl, ska kunna tala svennska eller vietnamesiska.
Vi söker dig som har ett glatt humör, känslan för nagelsyrket och har tålamod!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: emilysnails90@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pham, Emily
Östergatan 8 (visa karta)
261 31  LANDSKRONA

Arbetsplats
Shine Nails Beauty

Kontakt
Emily Pham
emilysnails90@gmail.com

Jobbnummer
9584196

