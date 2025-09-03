Nagelteknolog
2025-09-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Nagelteknolog sökes till A&C Beauty i Malmö.
Brinner du för nagelvård och vill arbeta i en professionell och inspirerande miljö?
A&C Beauty söker nu en skicklig och driven nagelteknolog till vårt team i centrala Malmö!
Vi är en skönhetsklinik med erfarna specialister inom framför allt naglar och fransar. Vårt fokus ligger på hög kvalitet, trygghet och kundnöjdhet.
Vi söker dig som:
• Är utbildad och certifierad nagelteknolog.
• Har erfarenhet av manikyr, pedikyr, gel och design.
• Är serviceinriktad, noggrann och har känsla för detaljer.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Behärskar svenska eller engelska i tal.
Vi erbjuder:
• En modern och trivsam arbetsplats mitt i Malmö.
• Möjlighet att utvecklas inom skönhetsbranschen.
• Flexibla arbetstider och ett härligt arbetsklimat.
• Konkurrenskraftig lön eller hyra beroende på upplägg.
Omfattning: Heltid/deltid - enligt överenskommelse.
Start: Enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till info@acbeauty.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@acbeauty.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nagelteknolog".
Amiralsgatan 56 (visa karta
)
214 37 MALMÖ Kontakt
Tarkan Shukr info@acbeauty.se Jobbnummer
9491005