2025-09-03


Nagelteknolog sökes till A&C Beauty i Malmö.
Brinner du för nagelvård och vill arbeta i en professionell och inspirerande miljö?
A&C Beauty söker nu en skicklig och driven nagelteknolog till vårt team i centrala Malmö!
Vi är en skönhetsklinik med erfarna specialister inom framför allt naglar och fransar. Vårt fokus ligger på hög kvalitet, trygghet och kundnöjdhet.

Vi söker dig som:
• Är utbildad och certifierad nagelteknolog.
• Har erfarenhet av manikyr, pedikyr, gel och design.
• Är serviceinriktad, noggrann och har känsla för detaljer.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Behärskar svenska eller engelska i tal.

Vi erbjuder:
• En modern och trivsam arbetsplats mitt i Malmö.
• Möjlighet att utvecklas inom skönhetsbranschen.
• Flexibla arbetstider och ett härligt arbetsklimat.
• Konkurrenskraftig lön eller hyra beroende på upplägg.

Omfattning: Heltid/deltid - enligt överenskommelse.
Start: Enligt överenskommelse.

Låter det intressant?
Skicka din ansökan till info@acbeauty.se.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@acbeauty.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nagelteknolog".

Arbetsgivare
A&C Beauty
Amiralsgatan 56 (visa karta)
214 37  MALMÖ

Kontakt
Tarkan Shukr
info@acbeauty.se

Jobbnummer
9491005

