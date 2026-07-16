Myndighets- och administrativ chef
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2026-07-16
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Svedala kommun växer och är inne i en mycket spännande och expansiv fas. För att möta framtidens behov stärker vi nu vår organisation inom vård och omsorg. Med en stärkt ledningsstruktur och nya strategiska funktioner skapar vi bättre förutsättningar för nära ledarskap, hög kvalitet och fortsatt utveckling. Det innebär att vi nu rekryterar flera nyckelpersoner samtidigt, bland annat en myndighets- och administrativ chef. Här får du en möjlighet att vara med från start och tillsammans med nya kollegor forma framtidens vård och omsorg i Svedala.
Uppdrag
Som myndighets- och administrativ chef har du det övergripande ansvaret för myndighetsutövningen enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten ansvarar för handläggning av ansökningar och anmälningar samt administration och uppföljning av interna och externa placeringar. I uppdraget ingår ett samlat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.
Du leder, planerar och utvecklar verksamheten utifrån politiskt beslutade mål, lagstiftning och andra styrdokument. Rollen innebär att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning, följa utvecklingen inom rättspraxis och omsätta nya arbetssätt och metoder i verksamheten. Du ansvarar även för att ta fram och revidera styrdokument samt representerar verksamheten i olika interna och externa nätverk och arbetsgrupper.
Du är chef för sju erfarna och självgående biståndshandläggare som handlägger ärenden enligt SoL och LSS. I uppdraget ingår även ansvar för verksamhetens administrativa stödfunktioner, där du leder fem administratörer samt en stab bestående av tre strateger och en verksamhetscontroller. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en effektiv, rättssäker och kvalitativ verksamhet genom att utveckla och samordna processer inom bland annat ekonomi, personal, kvalitetsuppföljning och digitalisering.
Du rapporterar till socialchefen och ingår i vård- och omsorgs ledningsgrupp tillsammans med tre områdeschefer. Här blir du en viktig del i verksamhetens strategiska utveckling och får möjlighet att bidra till förbättringsarbete både inom den egna verksamheten och i tvärprofessionella samarbeten.
Kompetens
Vi söker dig som har eftergymnasial examen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig. Du har gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal socialtjänst samt flerårig chefserfarenhet från kommunal verksamhet. Erfarenhet av en roll som myndighetschef, administrativ chef eller annan likvärdig ledningsfunktion är meriterande.
Du har god förståelse för den politiskt styrda organisationen och ett genuint intresse för utvecklings- och förändringsarbete inom offentlig verksamhet. Som ledare är du trygg, tillitsfull och tydlig. Du skapar engagemang genom att involvera och utveckla dina medarbetare och ser dem som verksamhetens viktigaste resurs. Med ett strategiskt förhållningssätt och ett gott omdöme bygger du förtroendefulla relationer och leder verksamheten mot gemensamma mål.
Som person är du stabil, strukturerad och initiativtagande. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt hanterar du utmaningar på ett konstruktivt sätt och har förmåga att prioritera även i komplexa situationer. God samarbetsförmåga och ett tydligt, förtroendeingivande sätt att kommunicera gör att du skapar goda relationer och får med dig andra. Du trivs i en verksamhet i förändring och omsätter idéer i praktisk handling.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Rekrytering
Intervjuer planeras att hållas 24/8, 26/8 och 28/8.
Vid frågor om tjänsten kontaktas:
V. 30-31 Joakim Thuresson myndighetschef, 040-6268175
V. 32-34 Stefan Gjuse områdeschef, 040-6268157Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, till exempel förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kronor i friskvårdsersättning, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension, pensionsvägledning. Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheterna eller hemifrån. https://www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/din-arbetsplats/anstallningsformaner/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Jobbnummer
10004674