Musslan söker Servitör/Bartender

Wasahof restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-01-16


Som servitör/Bartender är din huvudsakliga uppgift att ge den bästa serviceupplevelsen åt våra gäster. Vi förutsätter därför att du har relevant utbildning och minst bra erfarenhet inom À la carte och Bar servering samt vana vid kassahantering. Aktiv kundkontakt är naturligt för dig och du håller dig à jour med våra koncept. Tillsammans med dina kollegor skapar du en stark, sammansvetsad arbetsmiljö där trivsel och stolthet är viktigt för att kunna erbjuda våra gäster det allra bästa. Kunskaper i svenska i tal och skrift. Den vi söker kommer jobba 5 dagar per vecka tisdag-lördag, kvällar
Inredningen bjuder till känslan av att man kliver in i en mussla redan då man gläntar på dörren. Stämningen är sensuell vilket inte minst stjärnhimlen i taket bidrar till.
I Musslan serveras mestadels skaldjursrätter. Här erbjuds ostron till drinkar och bra modern musik. Musslan har en à la carte och en skaldjursmeny samt en gedigen vinlista. Ostronen serveras på fastfood-vis: öppnade och klara att ätas.
Musslan har samma kök som Wasahof, men lite senare på kvällen har vi ofta en DJ som spelar musik i lokalen, ofta levande musik.
Schema
Söndag, måndag ledig
Tisdag-lördag 16.00- 01.00, lite över och ibland tidigare.
Så man jobbar varje fredag och lördag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: fredrik@musslan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wasahof Restaurang AB (org.nr 556281-4094)
Dalagatan 46 (visa karta)
113 24  STOCKHOLM

Arbetsplats
Wasahof Restaurang AB

Jobbnummer
9688204

