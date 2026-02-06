Musikpedagog (vikariat)
Vi söker en engagerad och kreativ musikpedagog.
Vi erbjuder en spännande roll med möjlighet att arbeta i en inspirerande och utvecklande miljö där musiken är en viktig del av vår verksamhet.
Om jobbet
Som vikarierande musikpedagog i Finspångs församling får du en central roll i församlingens musikliv. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
- Leda en barnkör och en vuxenkör
- Delta i arbetet med församlingens konfirmander
- Spela vid dop, vigslar och begravningar
- Spela vid gudstjänster
Du blir en del av ett engagerat team bestående av tre andra musiker, två präster, två diakoner, tre vaktmästare och chefen för gudstjänst och diakoni. Tillsammans arbetar ni för att skapa ett levande och inspirerande gudstjänstliv i Finspångs församling, där samverkan och gemenskap är viktiga byggstenar.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har en naturlig förmåga att ta initiativ. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du värdesätter samarbete och gemenskap.
Med ett strukturerat arbetssätt skapar du goda förutsättningar för en levande och inspirerande musikverksamhet. Du har lätt för att bygga relationer och uppskattar att samarbeta med både kollegor och församlingsmedlemmar för att tillsammans fortsätta att utveckla musiklivet i Finspång.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
- Kandidatexamen med inriktning musik eller annan lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer motsvarig exempelvis kyrkomusikerutbildning på lägst C-nivå.
- Erfarenhet av att spela piano och orgel
- Erfarenhet av att leda kör
- Körkort och tillgång till egen bil
För befattningen krävs tillhörighet till Svenska kyrkan.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö med engagerade och stöttande kollegor. Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla församlingens musikliv, samtidigt som du får stöd i din yrkesroll och utbildning.
Vi erbjuder också;
- Flexibla arbetstider med möjlighet att själv bestämma arbetstidens förläggning inom givna tidsramar och med hänsyn till arbetsuppgifterna.
- Möjlighet att arbeta hemifrån en del av arbetstiden
- Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Information
Vikariat under perioden 1 juni 2026- 1 april 2027 med möjlighet till förlängning.
Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Margareta Ridderborger, tel. 0122- 857 03.
För upplysning om fackliga företrädare vänligen kontakta HR-chef Annika Gustavsson, tel. 0122- 857 05, annika.gustavsson2@svenskakyrkan.se
Om församlingen
Finspångs församling består av socknarna Risinge, med tätorten Finspång, Hällestad, Regna och Skedevi med tätorten Rejmyre. I Finspångs församling finns även en kyrkogårdsförvaltning som sköter arbetet med alla kyrkogårdar och kapell. Tillsammans består Svenska kyrkan i Finspång av cirka 13 000 medlemmar, sex kyrkor, sju kyrkogårdar, två kapell och tre församlingshem och andra verksamhetslokaler. Här finns också Café Mariagården, en mötesplats för alla.
Vi vill att Finspångs församling ska vara en mötesplats för alla människor i alla livets skeenden. Här möts familjer, barn, ungdomar och vuxna i samtal, verksamheter, enskild andakt och gudstjänst. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
