Musiklärare, vikariat
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning / Pedagogjobb / Tomelilla Visa alla pedagogjobb i Tomelilla
2025-08-15
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Barn och Utbildning i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som lärare på Smedstorps skola och Lindesborgsskolan har du tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enligt skolans styrdokument samt inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Du ska ha god förmåga att samarbeta och bygga goda relationer med såväl elever, kollegor som föräldrar. Du kommer att undervisa på mellanstadiet.
Du arbetar i en kreativ och inspirerande miljö där varje elev får möjlighet att utveckla sin musikalitet och sitt personliga uttryck.
I din roll kommer du bland annat att:
Undervisa musik i halvklass på mellanstadiet
Använda våra välutrustade musiksalar med en omfattande och varierad instrumentpark
Ge eleverna möjlighet att utforska och prova olika musikgenrer och stilar
Delta i skolornas gemensamma aktiviteter som läsårsstart, temadagar och skolavslutningar
Samarbeta med arbetslaget för att skapa en trygg och positiv skolmiljöKvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i musik.
Som person är du driven, modig och vågar utmana dig själv för att ständigt lära och utvecklas. Du har en bra digital kompetens som är synlig i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, vilket ger en tillgänglighet för både kollegor, elever och vårdnadshavare.
I din roll är du en god förebild. Du är en relationsbyggare med förmåga att motivera och stötta eleverna till att finna sin inre motivation för lärande och utveckling.
Eftersom kommunikationen med barn, vårdnadshavare och kollegor är en stor del av uppdraget är det nödvändigt att vara obehindrad i svenska språket i både tal och skrift.
Vidare är det meriterande om du har ledaregenskaper och erfarenhet av utvecklingsarbete tillsammans med andra utifrån uppsatta mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser tidigare pedagogisk erfarenhet som meriterande.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Kontakt
Biträdande rektor
Patrik Sjöholm patrik.sjoholm@utb.tomelilla.se Jobbnummer
9460660