Musiklärare till Köpingebro skola
Ystad kommun / Grundskollärarjobb / Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som lärare i musik undervisar du elever i årskurs 3-6. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i ditt ämne utifrån läroplanen. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Du ingår i mellanstadiets arbetslag.
Du skapar en trygg och inkluderande musikalisk lärmiljö samt arbetar aktivt för att skapa en positiv gruppdynamik i klassrummet och säkerställer att alla elever känner sig välkomna och delaktiga i de musikaliska aktiviteterna, oavsett tidigare erfarenhet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för skolans musikprojekt, exempelvis skolavslutning. Du har möjlighet att påverka och utveckla undervisningen utifrån din kunskap, erfarenhet och kreativitet!Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har lärarlegitimation med behörighet i ämnet musik för åk 3-6. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har behörighet i fler ämnen än musik alternativt fritidshemmet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en engagerad lärare som har ett stort intresse för att inspirera andra genom musik. Du har god pedagogisk insikt och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar. Du trivs bra med att samarbeta och har förmågan att skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. I klassrummet är du flexibel och lyhörd, samtidigt som du har en tydlig struktur i din undervisning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
