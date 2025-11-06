Musiklärare, Mössebergsskolan
2025-11-06
Vilka är vi?
Mössebergsskolan är en tre-parallellig F-6 skola som ligger fint belägen på Mössebergs sluttning med gångavstånd från Resecentrum.
Skolan har drygt 500 elever. Skolan ligger i nära anslutning till Mössebergs friluftsområde och har en egen skolskog. Vår vision är "Den hoppfulla skolan" där framtidstro, resurser och miljö är tre viktiga komponenter.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som musiklärare på Mössebergsskolan kommer du undervisa elever i åk1-6.
Tjänsten är utlagd på 4 dagar (må-tors). Årskurs 4-6 undervisar du i halvklass. Omfattningen på tjänsten hos oss på Mösseberg är 75% men det finns möjlighet till heltid i kombination med musikundervisning på en annan skola.
På skolan finns ytterligare två lärare som undervisar i musik. Tillsammans med dem ingår du i skolans kulturgrupp som planerar skolavslutningar och andra högtider. På skolan finns en gedigen plan över musikundervisningen i samtliga årskurser som är till hjälp för dig när du planerar upp din undervisning. Mössebergsskolan har en välutrustad musiksal.
Vad söker vi hos dig?
Du är utbildad musiklärare för grundskolan eller har annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Som person är du positiv och lösningsfokuserad, har en god samarbetsförmåga och kan arbeta strukturerat och självständigt när situationen kräver det. Hos oss är
gruppdynamiken viktig därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vårt fokus är att hitta medarbetare som vill vara en del av vår kompetenta och drivande personalstyrka.
Vi önskar att du har många goda pedagogiska tankar omkring utformandet av undervisningen med elevernas bästa i fokus.
Upplysningar
Tjänstens omfattning på Mössebergsskolan är 75% men möjlighet till heltid finns genom att kombinera med undervisning i musik på en annan skola-ytterligare information ges vid en ev. intervju.
I denna rekrytering kommer vi ha löpande urval och intervjuer kan komma att genomföras under annonseringsperioden.
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2025-11-06
