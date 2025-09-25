Musiklärare Kiladalens skolområde
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv. Vi ansvarar bland annat för 36 förskolor, två förskolebussar, 17 grundskolor, Anpassad skola, Nyköpings gymnasium, Anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Fokus de senaste åren har varit att arbeta fram en plan för det systematiska kvalitetsarbetet samt ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt för hela organisationen. Det är viktigt för oss att det både på ledningsnivå samt verksamhetsnivå läggs tid på att arbeta med våra gemensamma frågor, därför finns det på varje skola schemalagd tid varje vecka för konferenser, utvecklingsarbete, samverkansprojekt med mera.
Om rektorsområdet
Kiladalens skolområde har ca 480 elever från förskoleklass till åk 6. I området ingår Svalstaskolan, Bergshammars skola, Jönåkers skola samt Ålberga skola. Sammanlagt är vi ca 80 personer som jobbar inom skolområdet. Kiladalens skolor är kommunala grundskolor, belägna på rad utefter den gamla E 4:an utanför Nyköpings stadskärna i nära anslutning till skog och ängar. Områdets verksamhetsmål bygger på politikernas vision om bästa grundskola 2030. Vi arbetar medvetet med divisionens skolutvecklingsplan med fokus på kollegialt lärande och ett naturligt ledarskap oavsett funktion i verksamheten. För oss är det viktigt att du som söker är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dessa i handling. Eftersom vi utgår från ett kollegialt lärande och samverkan, har det betydelse att du både delar med dig av din kompetens och erfarenhet och är nyfiken på dina kollegors. Det är så vi lär tillsammans och också fångar våra elevers nyfikenhet och lust till lärande! Som lärplattform använder sig kommunen av Schoolsoft.
Vi utgår från att alla som jobbar på en skola är elevhälsa, och i det arbetet använder vi oss bland annat av verktyg som PAX i skola och fritidshem samt Bråka smartare. Men vi har också en samlad elevhälsa, som har till uppdrag att arbeta främst främjande och förebyggande. Här handlar det om att analysera, ge stöd till pedagoger, leda skolornas Trygghetsteam samt ingå i respektive elevhälsoteam och då alltid i ett självklart nära samarbete med skolans övriga pedagoger.
Nu söker vi en musiklärare till våra mellanstadieskolor Svalsta, Bergshammar och Jönåker - välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i ämnet musik. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter målen till ett lustfyllt och meningsfullt lärande. Du ser till barnens behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt. Alla elever på skolan är allas ansvar.Kvalifikationer
Vi söker grundlärare med legitimation utfärdad av Skolverket. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap och står stark i dina elevgrupper. Du är flexibel, strukturerad och väl förberedd. Du är en trygg och välgrundad pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen, är en självklarhet för dig. Du har en rak och ödmjuk kommunikation med vårdnadshavare och skapar tillitsfulla relationer till såväl kollegor, elever och vårdnadshavare. I skolhusen finns lite olika förutsättningar för musikutövandet, tillsammans ser vi över så att du har det du behöver för att kunna bedriva god undervisning. Möjlighet till digitala verktyg finns också. Vi hoppas att du vill och kan bidra till det sammanförande kitt som musikämnet kan vara, ansvara för musikinslag i olika konstellationer som ex avslutningar och tematiskt arbete.
Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
