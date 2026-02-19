Musikkårschef till Marinens musikkår
2026-02-19
Försvarsmusiken är Försvarsmaktens funktion för den svenska militärmusiken. Försvarsmusiken fyller 500 år 2026 och har genom århundradena haft en betydande roll i Försvarsmakten och svenskt musikliv.
Försvarsmakten har 28 musikkårer vilka består av Försvarsmusikens professionella musikkårer Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår, Försvarets fältartisters krigsorganisation och stridskraften hemvärnets 25 musikkårer. Därutöver anlitas avtalsmusikkårerna Flygvapnets musikkår och Gotlands musikkår.
Varje år genomför Försvarsmusiken över 1.200 musikinsatser genom deltagande vid statsceremonier, förbandsspelningar, publika konserter och turnéer - nationellt och internationellt. Detta sker inom det statsceremoniella området, vid förbandsceremonier och förbandskonserter, genom publika konserter och turnéer, i Sverige och internationellt, framförallt inom alliansen.
Marinens musikkår är en harmonikår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester med en bred repertoar. Musikkåren består av cirka 30 musiker med en ledning och administration på cirka sju personer. Marinens musikkår är placerad i Karlskrona.
Vi söker dig som har god erfarenhet av planering, ledning och uppföljning av verksamhet under skiftande förutsättningar. Du skall vara flexibel i ditt ledarskap och ha ett öppet och kreativt sinne. Du bör ha erfarenhet från arbetsplatser med olika personalkategorier, civila och militära, specialister och generalister, samt ha en väl utvecklad förmåga att delegera eftersom kåren löser sina uppdrag enskilt. Vi ser även att du har erfarenhet av att leda genom att leda andra chefer. Du kommer ingå i Försvarsmusikens ledningsgrupp. Du innehar officersexamen (kan vara yrkesofficer - även förtidsavgången eller reservofficer).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Som musikkårens verksamhetschef utöva personalansvar samt ekonomisk ansvar för musikkårens närmare 40 anställda.
• Ansvarar för att musikkårens olika indelningar, ges förutsättningar att genomföra musikverksamhet inom Försvarsmusikens uppdrag, tex vid statsceremoniell verksamhet, förbandsspelningar, musikuppdrag i samband med förbandsanknutna ceremonier, samt PR och rekryteringsfrämjande framträdanden och publika evenemang.
• Arbetet sker på flera orter med oregelbundna arbetstider samt i skiftande förhållanden och miljöer såväl inom- som utomhus, i Sverige och utomlands.
• Ansvarar för arbetsmiljön vid egen enhet enligt delegering
• Beredd medverka i särskilda arbets- och projektgrupper inom Försvarsmusiken

Kvalifikationer
• OF 3 / SO 8. Sökande med annan nivå bedöms avseende egna kvalifikationer
• Erfarenhet av personalansvar
• Erfarenhet av att arbetsleda civil personal
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av Försvarsmaktens (Livgardets) ceremoniella delar
• Erfarenhet av att arbeta med ekonomi och budgetering
• Erfarenhet av att delta i ledningsgrupp
• Erfarenhet av musikverksamhet
• Erfarenhet av administrativt system SAP/PRIO

Dina personliga egenskaper
Vid tillsättning av befattningen kommer mycket stor vikt läggas på personlig lämplighet. Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga. Du är lyhörd, pålitlig och ansvarstagande, vilket är viktigt i rollen som arbetsgivarföreträdare. Vidare har du en god anpassningsförmåga och planerar och organiserar ditt arbete på ett förutseende och realistiskt sätt. Som musikkårschef har du mycket kontakter och rollen kräver därför mycket god social kompetens. Du har ett flexibelt och lösningsorienterat tänk för att snabbt kunna skifta fokus vid ändrade förhållanden. Du bör vara stresstålig och ha en förmåga att arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt. En viktig del i rollen är att vara en värdig representant för Sverige och Försvarsmakten.

Övrig information
Tjänsten är tillsvidare med eventuellt sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast eller efter överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Befattningen har verksamhetsort i Karlskrona.
Din ansökan görs via Försvarsmaktens hemsida med innehållande CV och personligt brev senast 2026-04-07.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Roger Lodin, Chef Försvarsmusiken, roger.lodin@mil.se
Michael Jarl, Stabschef Försvarsmusiken, michael.jarl@mil.se
Sofie Hallenius, Personalchef Försvarsmusiken, sofie.hallenius@mil.se
Övrigt om tjänsten
Sökande skall vara svensk medborgare. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är ett krav för anställning. ONLY SWEDISH CITIZENS.
Fackliga företrädare
SEKO: Lise-Lotte Larsson
SACO: Per Textorius
OFR/O: Orry Finnermark, Sven Lundberg
OFR/S: Örjan Jansson
Samtliga nås via växeln: 08- 788 75 00
Försvarsförbundet Lokalförening 50: Mikael Bengtsson, lf050@forsvarsforbundet.se
Försvarsmusiken
FÖRENAR - FÖRSTÄRKER - FÖRGYLLER
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
