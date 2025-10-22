Museipedagog, vikariat
Naturhistoriska Riksmuseet / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet med regeringens uppdrag att främja kunskapen, forskningen och intresset för vår värld. Myndigheten är en framstående forskningsinstitution och Sveriges största museum. Museet har under mer än 200 år samlat in föremål och data och bedrivit forskning om livet på jorden. Samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. All forskning och kunskap delas i utställningarna, Cosmonova och i aktiviteter på museet och digitalt.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Naturhistoriska riksmuseet söker nu en museipedagog för ett vikariat med inriktning på biologisk mångfald, ekologi och evolution. I rollen kommer du främst att arbeta med att planera, genomföra och utvärdera pedagogiska program, visningar, workshops och aktiviteter för framförallt vår skolverksamhet både på plats och digitalt.
Du kommer att arbeta nära kollegor inom utställningsproduktion, forskning, kommunikation och publik verksamhet, samt samverka med skolor, lärare och andra externa aktörer för att stärka museets roll som lärandemiljö.
I tjänsten ingår även att stötta museets programproducenter i planering och genomförande av programaktiviteter, samt att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom publika verksamheten. Arbetet kan komma innebära tjänstgöring på kvällar och helger.KvalifikationerKvalifikationer
* Pågående eller avslutade akademiska studier inom biologi eller biogeovetenskap.
* Goda kunskaper inom biologi, ekologi och evolution.
* Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom exempelvis skola, museum, science center, naturum eller annan naturvetenskaplig utbildningsverksamhet.
* Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
* Utbildning inom pedagogik, didaktik eller motsvarande
* Vana att använda digitala verktyg och arbeta med digital förmedling
* Erfarenhet av att skapa pedagogiskt material med naturvetenskaplig inriktning,
* Kunskap om inkluderande och tillgänglig förmedling för olika målgrupper
* Erfarenhet av projektarbete och samarbete i tvärprofessionella team
* Erfarenhet av utvärderingsarbete, t.ex. enkäter.
* Goda kunskaper i engelska.
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt mot gemensamma mål. Du kommunicerar tydligt, lyssnar aktivt och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation. Du har lätt för att skapa relationer, samarbetar prestigelöst och bidrar till ett gott arbetsklimat. Med god pedagogisk förmåga väcker du nyfikenhet och anpassar undervisningen till olika målgrupper och åldrar.
ÖVRIGT
Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "681-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124) Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Enhetschef, Enheten för utbud
Cristian Norlin Cristian.Norlin@nrm.se 08-51954073 Jobbnummer
9569993