Motviktsförare B1 till lager i Malmö - Heltid
2025-12-30
Erfaren motviktsförare B1 sökes till Malmö
MK Manning söker erfarna motviktsförare B1 för heltidsarbete i Malmö
Vill du arbeta i en dynamisk lager- och logistikmiljö där säkerhet, samarbete och struktur är i fokus?Vi på MK Manning söker nu motviktsförare B1 som vill bli en del av vårt team i Malmö.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Köra och hantera gods med motviktstruck B1
Lastning och lossning av varor
Plock och placering av varor i lagerhyllor
Bidra till en ren och säker arbetsplats
Följa rutiner och säkerhetsföreskrifter
Utföra andra lager relaterade uppgifter vid behovKvalifikationer
Minst 2års erfarenhet av motviktstruck B1
Giltigt truckkort B1
Fysisk förmåga att hantera tunga lyft
Ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
En trygg och säker arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom lager och logistik
Variation i arbetsuppgifterna och chans till personlig utveckling
Ett engagerat och samarbetsvilligt team
Anställningsinformation
Placeringsort: Malmö
Omfattning: Heltid / Kvällstid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: VisstidsanställningSå ansöker du
Vi gör urval och intervjuer löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9666183