Logistikofficer till ny enhet i Försvarsmakten
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2026-07-30
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Vill du bidra till att bygga militär förmåga från grunden och samtidigt vara med och etablera en ny stab i Jönköping?
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) behöver en Logistikofficer.
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige.
Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens. Stabens uppdrag är att stödja och leda FörsE Syd i att omhänderta hela enhetens verksamhets- och ansvarsområde samt att bidra till sammanhållna arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet under uppbyggnad.
Om befattningen
Rollen som logistikofficer vid FörsE syd täcker alla områden av logistik. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att delta i planeringsgrupper där du företräder enheten i arbetet och bidrar i planering och genomförande.
Vidare leder och deltar du i olika typer av möten för övningsverksamhet, logistikberedningar m.m.
Rollen innebär också att du leder arbetet med och bidrar till olika orderverk och planer med dess olika bilagor och FragO för genomförande av olika insatser.
Inom sektion, på anvisning från sektionschefen, leder du hanterandet av olika inkomna ärenden. Vidare kommer du att ersätta sektionschefen under möten m.m. med mandat att föra sektions och ibland enhetens talan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, samordna och följa upp pågående operationer och daglig verksamhet
Bidra till uppbyggnad av sektionen genom kompetensförsörjning anpassad efter verksamhetens behov, både på kort och lång sikt
Ta fram, förmedla och följa upp order, orienteringar och rapporter till DUC och HC
Upprätthålla beredskap och anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar och nya givna ramar
Företräda enheten i olika arbetsgrupper och forum
Bidra till utveckling av arbetsformer, samverkan och förmåga i en miljö som präglas av tillväxt och förändring
KRAVPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Militär befattning (OF2/SO7)
Erfarenhet av arbete inom logistik-, genomförandefunktionen på bataljonsstab, regemente, flottilj eller motsvarande
God dator och dokumentationserfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Körkort B – manuell växellådaDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha förmåga att agera även när alla förutsättningar ännu inte är fullt ut definierade och på plats.
Du har ett strukturerat arbetssätt, god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppdrag till praktiskt genomförande. Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende.
Du trivs i en miljö där anpassning och utveckling är en del av vardagen och där ledarskapet ibland kräver att du själv kavlar upp ärmarna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
God kännedom om FM verksamhet, organisation, garnisonsorter och kontaktvägar etc.
Erfarenhet av stabstjänst på taktisk nivå eller lägst förbandsnivå.Övrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Det ingår även att genomföra militära utbildningar, övningar samt tjänsteresor.
Arbetsort: Jönköping Befattningen är militär (OF2/SO7)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta:
Stabschef mj Richard Ottosson
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-19. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev som beskriver varför du söker denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
555 92 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10015638