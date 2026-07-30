Biträdande Säkerhetschef till ny enhet i Försvarsmakten
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2026-07-30
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Vill du bidra till att bygga militär förmåga från grunden och samtidigt vara med och etablera en ny stab i Jönköping?
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) söker en Biträdande Säkerhetschef till Stödsektionen.
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige.
Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens.
Stabens uppdrag är att stödja och leda FörsE Syd i att omhänderta hela enhetens verksamhets- och ansvarsområde samt att bidra till sammanhållna arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet under uppbyggnad.
Om befattningen
Du får en roll med ansvar för hela eller delar av enhetens säkerhetsskydd i uppbyggnaden av en ny organisation i en fas som präglas av utveckling, etablering och förändring i södra Sverige.
Detta är en befattning för dig som är strukturerad och ordningsam samt har ett stort intresse för säkerhet enligt säkerhetsskyddslagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar förebyggande och aktivt med enhetens säkerhetsskydd och den militära säkerhetstjänsten. I befattningen ingår uppgifter gällande säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsplanering samt uppföljning och rapportering.
En stor del av arbetet består av att skapa struktur och dokumentation, dessutom är rådgivning inom enhetens olika verksamheter en viktig del av arbetet. Förutom att samverka inom egna förbandet krävs det att du samverkar med andra förband inom Försvarsmakten, men även andra aktörer och myndigheter i säkerhetsskyddsfrågor.
I tjänsten ingår bland annat:
Stöd till enhetsledning och avdelningar i säkerhetsskyddsfrågor
Ansvar för uppföljningar inom säkerhet, t ex kontroller, analyser och planer
Stöd till övriga säk-medarbetare inom enheten
Vara delaktig i framtagning av rutiner, åtgärdsförslag, framtagning och revidering av Säkerhetsskyddsanalyser och Säkerhetskyddsplaner
Delta i internkontroller vid enhetens verksamheter samt genomföra internkontroller inom enheten
Sammanhålla utvecklingsarbetet inom funktionen
KRAVPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning med godkända slutbetyg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig
Utbildning/arbete inom säkerhetstjänst eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor
God dator och dokumentationserfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Körkort B – manuell växellådaDina personliga egenskaper
Du har god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppgifter till praktiskt genomförande. Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende både hos dina medarbetare och inom organisationen.
Ett högt säkerhetsmedvetande och ett noggrant och strukturerat arbetssätt är avgörande för att kunna arbeta i denna roll.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av tjänstgöring i stabsbefattning
Kunskap och erfarenhet av arbete på myndighet som lyder under säkerhetsskyddslagen
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten, särskilt inom militär säkerhetstjänst
Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen
Arbetslivserfarenhet av kontrollverksamhet
Erfarenhet av att hålla i utbildningar
Genomförd militär grundutbildning. Övrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Arbetsort: Jönköping Befattningen är civil.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta:
Stabschef mj Richard Ottosson
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-19. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev som beskriver varför du söker denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
555 92 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10015645