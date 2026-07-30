Handläggare Verksamhetssäkerhetstjänst till ny enhet i Försvarsmakten
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2026-07-30
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Vill du bidra till att bygga militär förmåga från grunden och samtidigt vara med och etablera en ny stab i Jönköping?
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) Försörjningsenheten Syd stab (FörsE Syd) behöver Handläggare Verksamhetstjänst.
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige.
Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens. Stabens uppdrag är att stödja och leda FörsE Syd i att omhänderta hela enhetens verksamhets- och ansvarsområde samt att bidra till sammanhållna arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet under uppbyggnad.
Om Befattningen
Som Handläggare Verksamhetssäkerhet vid Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) har du uppgiften att stödja verksamheten för en säker miljö och arbetsmiljö samt stödja och utveckla enhetens arbete så att den bakre logistiken avseende lagring och försörjningen av materiel fungerar i alla beredskapsnivåer.
Du kommer medverka i olika projekt för att utveckla rutiner, uppföljningar samt hantera remisser och andra dokument. I dina uppgifter ingår att genomföra miljökontroller i våra verksamheter och att stödja avdelningar med riskanalyser kopplat till miljö, brandskydd samt elsäkerhet. Du arbetar med att driva igenom av Försvarsmakten beslutade förändringar i verksamheten så att önskat resultat uppnås och kan följas upp.
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innebär mycket samverkan inom enheten, med övriga delar av förbandet men också med andra delar av Försvarsmakten för att säkerställa gällande lagkrav inom exempelvis:
Miljö
Arbetsmiljö
Brandskydd
Elsäkerhet
Trafik
KRAVPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom något/några av områdena miljö, elsäkerhet eller brandskydd eller motsvarande utbildning eller relevant och aktuell erfarenhet av arbetet som arbetsgivaren anser vara likvärdig
Flerårig dokumenterad, aktuell arbetslivserfarenhet av liknande befattningar inom myndighet eller civilt, där du arbetet med lagkrav inom miljö, elsäkerhet och/eller brandskydd
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort, manuell växellåda Dina personliga egenskaper
Du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt, en god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppgifter till praktiskt genomförande.
Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende genom tydlighet, närvaro och konsekvent agerande. Vidare behöver du ha en god pedagogisk förmåga och social kompetens.
Samarbete och helhetsperspektiv är självklara delar i ditt sätt att arbeta – för dig är verksamhetens och lagets behov alltid överordnat det egna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
God vana att läsa och bereda lagkrav samt interna styrningar
Tidigare erfarenhet av Försvarsmakten med fördel i en stabsbefattning
Erfarenhet att skapa och strukturera dokument och rutiner
Erfarenhet av projektarbete, gärna i ledande funktion
Erfarenhet av arbete med standarder
Genomförd militär grundutbildning. Övrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Arbetsort: Jönköping Befattningen är civil.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta:
Stabschef mj Richard Ottosson
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-19. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev som beskriver varför du söker denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
555 92 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10015642