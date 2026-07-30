Ekonom till ny enhet i Försvarsmakten
Försvarsmakten / Ekonomiassistentjobb / Jönköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Jönköping
2026-07-30
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Vill du bidra till att bygga militär förmåga från grunden och samtidigt vara med och etablera en ny stab i Jönköping?
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) behöver en Ekonom/Ekonomihandläggare.
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige.
Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens. Stabens uppdrag är att stödja och leda FörsE Syd i att omhänderta hela enhetens verksamhets- och ansvarsområde samt att bidra till sammanhållna arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet under uppbyggnad.
Om befattningen
Som Ekonom/Ekonomihandläggare vid Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) får du en roll i staben där du ansvarar för budget, ekonomi och uppföljning vid uppbyggnaden av en ny organisation i en fas som präglas av utveckling, etablering och förändring.
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Ekonom/ekonomihandläggare stödjer du chefer och medarbetare inom enheten med flertalet uppgifter inom ekonomi med bland annat:
Budgetering och prognoser
Ekonomiska analyser, uppföljningar och rapportering
Fakturahantering (leverantörs- och kundreskontra)
Handlägga inkomna ärenden inom ekonomiområdet
Stödja chefer och medarbetare i ekonomiska frågor
Ekonomiadministration
KRAVPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Relevant gymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren anser som likvärdig
Minst 3 års aktuell erfarenhet av ekonomiarbete, framförallt fakturahantering, budgetarbete och ekonomisk uppföljning
Goda kunskaper i MS Officepaketet (främst Excel)
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort, manuellDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en mycket hög serviceanda, är ansvarstagande och duktig på att strukturera ditt arbete. Vidare är du flexibel och prestigelös och har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter.
Du har god förmåga att se helheten, göra prioriteringar samt ta initiativ. Du är beredd att kavla upp ärmarna och laget är för dig viktigare än jaget!
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av Försvarsmaktens affärssystem PRIO (SAP) och ekonomistyrningsmodell
Tidigare ekonomiarbete inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
Genomförd militär grundutbildningÖvrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Arbetsort: Jönköping Befattningen är civil.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta:
Stabschef mj Richard Ottosson
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-19. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev som beskriver varför du söker denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
555 92 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10015641