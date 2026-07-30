IT handläggare till ny enhet i Försvarsmakten
Försvarsmakten / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-07-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att bygga militär förmåga från grunden och samtidigt vara med och etablera en ny stab i Jönköping?
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) behöver IT-Handläggare .
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige.
Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens. Stabens uppdrag är att stödja och leda FörsE Syd i att omhänderta hela enhetens verksamhets- och ansvarsområde samt att bidra till sammanhållna arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet under uppbyggnad.
Om befattningen
Som IT handläggare vid Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) har du uppgiften att stödja verksamheten för en säker IT miljö och att våra system är ackrediterade och kan stödja och utveckla enhetens arbete så att den bakre logistiken avseende lagring och försörjningen av materiel fungerar i alla beredskapsnivåer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din roll och ha förmåga att agera även när alla förutsättningar inte är fullt ut definierade och på plats.
Detta innebär att delta i den utveckling och planering som krävs vad gäller ledningssystem och IT-miljö som enheten behöver. Du deltar både i planerings- och genomförandeuppgifter inom egen enhet och bidrar till skapandet av tillgängliga ledningssystem och IT-stöd. Du kommer även att hantera beställningar och inköp av IT-relaterad materiel. I tjänsten ingår bland annat att:
Handlägga och bereda enhetens krav vad gäller ledningsstödsystem i alla beredskapsnivåer, vilket innebär ett dynamiskt arbete mellan planering och genomförande i en mängd olika tidsperspektiv
Stödja med fackkompetens och bidra till att enhetens ledningsförmåga upprätthålls
Licensuppföljning
Behörighetshantering och administration
Medverka i projekt- och arbetsgrupper
Stödja vid framtagande av enhetens styrande dokument
KRAVPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Ledningsstödsystem och/eller IT-system
God förmåga i svenska avseende tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort, manuell Dina personliga egenskaper
Du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt, en god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppgifter till praktiskt genomförande.
Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende genom tydlighet, närvaro och konsekvent agerande. Vidare behöver du ha en god pedagogisk förmåga och social kompetens.
Samarbete och helhetsperspektiv är självklara delar i ditt sätt att arbeta – för dig är verksamhetens och lagets behov alltid överordnat det egna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Genomförd och godkänd militär utbildning
Genomförd och dokumenterad tjänstgöring vid militärt förband
Genomförd och godkänd utbildning inom Ledningsstödssystem-området
Erfarenhet av arbete i statlig eller annan offentlig verksamhet Övrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Arbetsort: Jönköping. Befattningen är civil.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta:
Stabschef mj Richard Ottosson
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-19. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev som beskriver varför du söker denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
555 92 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10015643