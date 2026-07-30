Gruppchef el och fordonsverkstad
Örebrobostäder Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Örebro Visa alla fastighetsskötarjobb i Örebro
2026-07-30
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Nu söker vi en ny gruppchef till våra servicetekniker el och fordonsreparatörer.
Vi söker därför dig som engagerat vill ta dig an uppdraget att leda din verksamhet som finns inom förvaltningsorganisationen hos oss.
Med värdegrunden omtanke, ansvar och framåtanda som kompass har du en viktig roll i att stärka vårt samhällsuppdrag och skapa långsiktig nytta för våra hyresgäster.
Du som person
För att lyckas med ditt uppdrag som gruppchef hos oss behöver du ha god ledarskapsförmåga, vara bra på kommunikation både i tal och skrift, vara strukturerad, besitta god samarbetsförmåga och vara mål- och resultatorienterad med en blick för helheten.
Du tycker om att vara en del av en familjär kultur där olikheter får ta plats. Vi på ÖBO bryr oss om vem du är, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för att leda, följa upp och utveckla gruppens arbete så att verksamheten ständigt rör sig framåt, möter både dagens och framtidens behov och skapar bästa möjliga värde och upplevelse för våra hyresgäster.
Förvaltningens grunduppdrag är att säkerställa att det är rent, snyggt och tryggt med kundens upplevelse i fokus.
Du och två andra gruppchefer och driftchefen stöttar varandra i vardagen vilket skapar förutsättningar för ett hållbart ledarskap och god tillgänglighet för alla medarbetare. Du arbetsleder gruppens olika team som ansvarar för olika geografiskt uppdelade områden inom fastighetsbeståndet. Du har personal- och arbetsmiljöansvar och verksamhetsansvar.
Dina arbetsuppgifter är många men med fokus på att utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och det innebär en del arbete med bemanning, planering och målstyrningsarbete. I rollen ingår också att leda mindre projekt och utvecklingsinsatser inom verksamheten. I ansvarsområdet ingår även fordonsverkstaden, där du har ett övergripande ansvar för att arbetet bedrivs säkert och enligt gällande krav för maskin- och fordonsäkerhet.
Du ingår i driftsledningen och du rapporterar till driftchefen.Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Gymnasieutbildning minst 3 år inom el och gärna akademisk utbildning inom relevant område till exempel fastighets- eller driftteknik som bedöms likvärdig.
Erfarenhet av personalledning minst 3 år eller ledande roll och/eller kompetens som bedöms likvärdig.
Meriterande är erfarenhet av och/eller kunskaper i ekonomi, ledarskap, målstyrning, verksamhetsutveckling, fastighetsförvaltning- och skötsel och kundservice.
Du har fullständig auktorisation AL eller Auktorisation A
Erfarenhet av att agera som elinstallatör för efterlevnad samt att förvalta och utveckla företagets egenkontrollprogram.
Du som ledare
Hos oss handlar ledarskapet inte bara om personalansvar utan om att sätta riktningen framåt, bidra till en kulturutveckling och skapa förutsättningar för ett modernt och värdeskapande arbetssätt. Vi söker dig som har en ledarstil som är trygg, tillitsbaserad och transformerande. Du är en förebild för verksamheten och har personliga förmågor som gör dig:
Tydlig i riktning och mål samt är skicklig på att förklara sammanhang och skapa engagemang.
Modig, utvecklingsorienterad och van att utmana där det behövs.
Pedagogisk och kommunikativ och har lätt för att skapa förståelse i komplexa frågor.
Lyhörd och inkluderande med förmåga att bygga kultur och samarbete.
Anställningsform
Tillsvidare. Heltid. Med start enligt överenskommelse. Registerutdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas. Provanställning kan komma att tillämpas.
Intresserad? Hör av dig!
Maja Pervanic, driftchef, 019-194293. Hans-Erik Fahlström, facklig representant för Vision, 019-164598.
Vi behöver din ansökan senast 2026-08-16. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖBO (ÖrebroBostäder) är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro. I mer än 75 år har vi arbetat för att utveckla Örebro till en levande, trygg och trivsam stad – att bo och leva i. Vi gör det genom att hyra ut och förvalta närmare 23 000 bostäder och över 1 000 kommersiella lokaler. Och genom att bygga om och bygga nytt. Men vi är så mycket mer än en hyresvärd och ett bostadsbolag. Vi bryr oss – om våra hyresgäster, våra medarbetare och om världen omkring oss. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på https://www.obo.se/om-obo/jobba-pa-obo/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebrobostäder Aktiebolag
(org.nr 556334-8449), https://www.obo.se/
700 08 ÖREBRO Arbetsplats
Örebrobostäder AB Jobbnummer
10015637