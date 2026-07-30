Historiska museet söker en Museipedagog på deltid
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2026-07-30
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Brinner du för att göra historia levande, relevant och tillgänglig för fler? Trivs du i mötet med människor och vill skapa upplevelser som väcker nyfikenhet, delaktighet och lust att utforska – hos både barn, unga och vuxna? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om ossHistoriska museet leds av museichefen och består av två enheter: Värdskap och Lärande som har ett tätt samarbete i mötet med våra besökare. Du kommer att arbeta på enheten för lärande som består av en enhetschef och elva museipedagoger som arbetar heltid och deltid med olika fokusområden. Utöver dessa tillkommer det pedagoger under högsäsongen.
Enheten arbetar med att skapa ett publikt erbjudande kring livslångt och lustfyllt lärande. Utbudet syftar till att vara engagerande, skapa nyfikenhet kring historia och nå nya besökare/deltagare utifrån deras förutsättningar. Enheten utgör en viktig roll i besökarens upplevelse av museet och har hela landet i fokus när verksamhet utvecklas, både fysiskt och digitalt.
Om tjänsten Vi söker en museipedagog på deltid. Rollen passar dig som studerar, kombinerar flera uppdrag eller söker ett meningsfullt arbete vid sidan av annat. I rollen har du en central och utåtriktad funktion där mötet med besökarna står i fokus. Som museipedagog på Historiska museet möter du en bred målgrupp i museets utställningar, i ateljén, via museets digitala kanaler och andra evenemang som äger rum i staden. Du planerar och genomför visningar och aktiviteter för skolgrupper i olika årskurser, SFI-studenter, specialbokade grupper och allmänna museibesökare i alla åldrar. Du arbetar också med programverksamhet riktad till barn och unga samt vuxna. Du ansvarar för att besökarna får en bra upplevelse som väcker nyfikenhet och lust att komma tillbaka.
I tjänsten ingår även praktiska arbetsuppgifter, såsom att förbereda och plocka undan efter publika aktiviteter i museets lokaler, genomföra utvärderingar och bidra till att utveckla det pedagogiska utbudet i samråd med programansvariga. Vi arbetar utifrån museets verksamhetsmål och vision, alltid med våra målgrupper i fokus.
Om dig
Vi söker dig som har:
Minst 60 hp i relevanta ämnen såsom arkeologi, historia eller pedagogik.
Dokumenterad vana av att utföra olika pedagogiska aktiviteter utifrån människors skiftande förutsättningar.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Är van att arbeta med digitala presentationsprogram och sociala medier.
Det är meriterande om du har:
Ytterligare språkkunskaper.
Har tidigare arbetat med barn och unga.
Arbetat tidigare med visningar på museum.
Har dokumenterad vana av att hålla i skapande workshops.
Om digVi värdesätter medarbetare som tar ansvar för både helhet och del, bidrar till verksamhetens utveckling och är nyfikna på sin omvärld. Hos oss förväntas du ta ansvar för din egen utveckling, söka den kunskap och de relationer du behöver i din roll och bidra till ett gemensamt lärande genom att dela med dig av idéer, perspektiv och erfarenheter. Vi tror på ett öppet och tillitsfullt samarbete där vi stöttar varandra, visar förtroende och möter både framgångar och utmaningar tillsammans. I mötet med våra besökare är du flexibel och lyhörd, med förmåga att anpassa dig till olika människor, behov och situationer. Du är kreativ och nyfiken på omvärlden.
Vi erbjuder Vi är en statlig myndighet med kollektivavtal som bland annat innehåller förmånligt semesteravtal och tjänstepension. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och i förekommande fall även friskvårdstimme. Inom ramen för tjänsten får du tid för inläsning och viss kompetensutveckling. Vi är en arbetsplats där arbetsglädje värderas högt och där samarbete är nyckeln till framgång. Därför kan vi lova att du kommer att få arbeta med människor som är engagerade, kunniga och hjälpsamma. Vi lär oss nya saker varje dag!
Bra att veta Tjänsten är en tillsvidareanställning på 21%. Arbetstiden är verksamhetsanpassad och schemalagd vilket innebär att du arbetar en förmiddag i veckan och varannan helg. I tjänsten ingår även tjänstgöring på andra tider utöver detta till exempel under skollov, samt i förekommande fall på kvällar. Möjlighet till mertid finns, främst under sommaren.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde 2026-09-14 eller enligt överenskommelse. Inför anställningsbeslut ska utdrag ur belastningsregistret lämnas. Bifoga examensbevis och andra underlag till ansökan.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-08-23. Du ansöker genom att klicka på knappen Ansök. Vi ser fram emot att du i ditt personliga brev beskriver hur just du är den som kan lyckas i uppdraget!
Statens historiska museer är en myndighet som bedriver museiverksamhet och arkeologisk uppdragsverksamhet. Vår gemensamma vision är "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler". Museerna är Ekonomiska museet med Tumba bruksmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Sveriges museum om Förintelsen. Uppdragsverksamheten Arkeologerna har kontor i fem regioner. Vår uppgift är att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndigheten har ca 400 medarbetare.
Läs hela annonsen på vår hemsida shm.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Historiska Museer
(org.nr 202100-4953), https://shm.se/
114 84 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens Historiska Museer Kontakt
HR-specialist
Emelie Gloza emelie.gloza@shm.se +46851955607 Jobbnummer
10015639