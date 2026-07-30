Handläggare Infrastruktur till ny enhet i Försvarsmakten
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2026-07-30
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Vill du bidra till att bygga militär förmåga från grunden och samtidigt vara med och etablera en ny stab i Jönköping?
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats.
Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) behöver Handläggare Infrastruktur till Stöd sektionen.
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige.
Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens.
Stabens uppdrag är att stödja och leda FörsE Syd i att omhänderta hela enhetens verksamhets- och ansvarsområde samt att bidra till sammanhållna arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet under uppbyggnad.
Om befattningen
Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) behöver Infrastrukturhandläggare till Stöd sektionen. Du får en roll med ansvar för hela eller delar av enhetens infrastrukturärenden i uppbyggnaden av en ny organisation i en fas som präglas av utveckling, etablering och förändring i södra Sverige.
Detta är en befattning för dig som är strukturerad och ordningsam samt har ett stort intresse av att hantera infrastruktur vid nyetablering, anskaffning och vidmakthållande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du jobbar med planering, samordning och anskaffningsprocesser inom infrastruktur. En stor del av arbetet består av att skapa struktur och dokumentation, samt vara en kontaktyta mot enhetens övriga avdelningar. Samverkan inom egna förbandet är viktigt men också dialoger med andra förband inom Försvarsmakten samt andra aktörer som jobbar inom infrastrukturområdet. Du genomför beredningar utifrån behov och sammanställer dessa för vidare hantering.
I tjänsten ingår bland annat:
Vara delaktig i allt från vardagliga lokalfrågor till mer långsiktig planering
Stödja framtagande av underlag för inriktning och utveckling inom infrastrukturområdet
Samordna enhetens infrastrukturplan såväl kort- som långsiktigt
Följa upp infrastrukturplanen och pågående projekt
Bidra till att infrastrukturen fungerar optimalt och stöder lagring samt hantering av materiel i enlighet med uppsatta krav
Företräda enheten i infrastrukturfrågor i dialoger och samarbeten med andra delar av Försvarsmakten och övriga myndigheter
Stödja i förbandets totala infrastrukturarbete, t ex bereda behov av infrastruktur inom alla konfliktnivåer Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Bygg- eller fastighetsinriktad högskole- eller yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande utbildning eller relevant och aktuell erfarenhet av arbetet som arbetsgivaren anser vara likvärdig
Erfarenhet av arbete inom infrastrukturverksamhet
God dator och dokumentationserfarenhet
Körkort B – manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift Dina personliga egenskaper
Du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt, en god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppgifter till praktiskt genomförande.
Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende genom tydlighet, närvaro och konsekvent agerande. Vidare behöver du ha en god pedagogisk förmåga och social kompetens.
Samarbete och helhetsperspektiv är självklara delar i ditt sätt att arbeta – för dig är verksamhetens och lagets behov alltid överordnat det egna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av projektledning inom myndighet eller annan liknande förvaltning
Erfarenhet av arbete med lokalplanering och miljö-/arbetsmiljökrav kopplat till fastigheter
Genomförd militär grundutbildning Övrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Arbetsort: Jönköping Befattningen är civil.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta:
Stabschef mj Richard Ottosson
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-19. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev som beskriver varför du söker denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
555 92 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10015646