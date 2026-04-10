Motormekaniker/Tekniker
Företagsbeskrivning:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Arbetsbeskrivning:Vill du arbeta inom fordonsindustrin? Se då hit!Vi behöver nu utöka vårt AVL team här i Södertälje med en motormekaniker till vår befattning Technician.
Att på uppdrag hos kund, i en modern verkstad förbereda provobjekt mekaniskt inför provning
Att mekaniskt montera ihop/demontera provobjekt från grund eller byta/modifiera provartiklar
Att tätt ihop med utprovningsingenjör/kund mäta olika provobjektsdelar samt dokumentera detta
Att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet inom utsatt tid
Profilbeskrivning: Tjänsten präglas av ett gott samarbete med kollegor
Social kompetens
Du skall vara bekväm med att arbeta praktiskt samt ha god motorkunskap/vana eller liknande
Dokumenterad erfarenhet som mekaniker/tekniker
B-körkort
God vana i Office-paketet
Flexibel
Ett eget driv och en vilja att prestera
Flytande Svenska och Engelska i tal och skrift
Meriterande med kunskaper i att svetsa, svarva samt fräsa
Vi erbjuder: På AVL blir du en del av ett globalt teknikföretag som ligger i framkant av utveckling, simulering och testning inom mobilitetens framtid. Som världens största oberoende aktör inom området, med över 12 000 medarbetare internationellt, driver vi innovation för en grönare, säkrare och bättre värld av mobilitet.
Vårt fokus sträcker sig över hela värdekedjan - från tidiga idé- och konceptfaser till industrialisering och serieproduktion. Vi arbetar med avancerad teknik inom elektrifiering, mjukvara, autonom körning, digitalisering och energieffektiva drivlinor, och hjälper våra kunder att forma framtidens mobilitetslösningar.
Hos oss får du en arbetsplats där du kan växa, påverka och vara med och driva teknikutvecklingen framåt - som gör verklig skillnad för framtidens mobilitet!
Låter detta som ett spännande arbete? Tveka inte att höra av dig till AVL med ett personligt brev och ditt CV.
För mer information om tjänsten kontakta Andreas Andersson, andreas.andersson@avl.com
och Jimmy Johansson, jimmy.johansson@avl.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39093-44098535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com
151 48 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Fru
Jimmy Johansson career@avl.com +46734212947 Jobbnummer
9848647