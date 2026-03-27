Mötesbokare till vårt Kalmarkontor
2026-03-27
Är du kommunikativ, målinriktad och vill arbeta med något som verkligen gör skillnad?
Hos oss får du chansen att representera ett starkt och pålitligt varumärke inom solenergi och hållbara energilösningar - ett namn som redan är välkänt och uppskattat lokalt.
Som innesäljare hos oss blir du en central del av vårt framgångsrika team. Din främsta uppgift är att ta första kontakten med både b2c och b2b kunder, skapa intresse för våra energilösningar och boka in möten för våra utesäljare. Till viss del även hantera inkommande leads och skicka offerter från distans.
Du kommer att få rätt förutsättningar från start - och alla möjligheter att lyckas i rollen. Vi erbjuder ett effektivt ringsystem, färdiga telefonlistor att kontakta samt inkommande intresseförfrågningar via vår hemsida.
Det här är en roll för dig som gillar att prata med människor, bygga relationer och inspirera andra. Du får alla verktyg och utbildning du behöver för att lyckas - det enda du behöver ta med dig är din energi, drivkraft och vilja att prestera.
Nordiska Energilösningar arbetar med installation av solcellsanläggningar, batterilagring och laddboxar för privatpersoner, företag, lantbruk och fastighetsägare. Vi är ett företag i stark tillväxt.
Du kommer att arbeta från vårt kontor i Kalmar tillsammans med ett team av engagerade kollegor som delar din vilja att nå resultat. Vi erbjuder en strukturerad arbetsmiljö med tydliga mål och mycket frihet under ansvar.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Trivs i kontakt med människor och har en positiv utstrålning
Har förmågan att skapa förtroende snabbt, även i samtal med företagsledare och beslutsfattare
Har ett starkt eget driv och motiveras av att nå uppsatta mål
Har tidigare erfarenhet från försäljning, mötesbokning eller telefonarbete (meriterande men inget krav)
Har god datorvana och gillar att arbeta med digitala verktyg
Vi erbjuder
Fast grundlön samt bonussystem kopplat till antal bokade och genomförda möten
Ett ambitiöst och välkomnande team med hög energi
Tydliga rutiner och säljstöd - du får en gedigen introduktion och coachning
Möjlighet till intern karriärutveckling för dig som visar framfötterna
Ett företag med högt i tak, korta beslutsvägar och höga ambitioner för både miljö och affär Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: rekrytering@nordiskaenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Energilösningar Sverige AB
(org.nr 559510-6690)
Pilotvägen 7 (visa karta
)
392 41 KALMAR Jobbnummer
9825358