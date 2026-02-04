Mötesbokare på deltid till Svensk Fastighetsförmedling Södermalm
Svensk Fastighetsförmedling AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-04
Ta chansen att arbeta som mötesbokare på Svensk Fastighetsförmedling på Södermalm. Vi söker dig om redan har någon form av erfarenhet av försäljning och som är driven och självgående. Drömmer du om en framtid som mäklare så kan det här vara ett första steg i din framtida karriär!
Om uppdraget
Som mötesbokare är du en del av ett team som arbetar med att både utöka och uppdatera vårt kundvårdssystem. Det är en mycket viktig roll som är både affärs- och serviceinriktad gentemot kund såsom mäklare. Du kommer att analysera kundens behov samt att leverera en lösning genom våra produkter och tjänster. Din främsta uppgift innebär både uppsökande av nya potentiella kunder samt att följa upp befintliga kunder och att boka kundmöten. Telefonen kommer att vara din bästa vän!
Tjänsten är på cirka 25 - 35 % (ca 10 - 15 timmar/vecka) och du arbetar mot timlön + provision.
Om dig
Vi söker dig som tycker om ett högt tempo, är målinriktad, proaktiv, har ett stort tålamod samt lätt för att skapa förtroende i samtal med kund. För att lyckas i rollen hos oss är att du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Brinner du för försäljning, har stort eget driv samt är lösningsorienterad, så har du hittat rätt!
Du kanske tidigare har jobbat med:
Telefonförsäljning/Telemarketing
Försäljning
Försäljning
Kundservice
Hos oss finner du ett stabilt team med en passion att utveckla och driva våra affärer till de bästa hela tiden. Vår kultur genomsyras av en gemenskap och teamwork där vi värnar om varandra.
I vår bobutik på Södermalm i Stockholm värdesätter vi en öppen och välkomnande atmosfär där driv och utveckling får ta plats. Vi främjar gemenskap, engagemang och ett positivt arbetsklimat. Vi sitter i nya, fräscha lokaler mitt på Mosebacke Torg, i hjärtat av Södermalm.
Om Svensk Fastighetsförmedling Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Kontakt: Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten?
Du är varmt välkommen att kontakta TA-Partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
. Notera att alla ansökningar sker via annonsen av GDPR-skäl.
Vi ser fram emot att få din ansökan snarast då urvalet kommer att ske löpande. Start för tjänsten är i augusti.
Välkommen in med din ansökan!
Läs mer om oss härhttps://jobb.svenskfast.se/https://www.instagram.com/livetpasvenskfast/ Så ansöker du
