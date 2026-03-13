Mötesbokare (Karriärfokus)

H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-13


Mötesbokare (Karriärfokus)
Mötesbokare till växande säljteam - utvecklas inom försäljning
Vill du starta eller utveckla din karriär inom försäljning?
Vi söker nu drivna mötesbokare till vårt team.
Din roll är att kontakta villaägare och boka in kostnadsfria besiktningar för våra fältsäljare. Du är första kontakten med kunden och spelar en viktig roll i vår affär.
Vi arbetar med tak- och fasadrenoveringar och hjälper villaägare att ta hand om sina fastigheter.

Publiceringsdatum
2026-03-13

Dina arbetsuppgifter
Kontakta villaägare via telefon
Presentera vårt erbjudande
Boka in möten åt våra fältsäljare
Arbeta mot tydliga mål

Vi söker dig som
Är positiv och driven
Tycker om att prata med människor
Vill utvecklas inom försäljning
Är målinriktad

Erfarenhet av telefonförsäljning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Fast ersättning + provision
Utbildning inom försäljning
Möjlighet att utvecklas till säljare eller teamleader
Ett energiskt och engagerat team

Ansök idag - intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Mejla oss
E-post: info@hkentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H & K Entreprenad AB (org.nr 559301-3641), https://www.hktak.se
111 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
HK Entreprenad

Kontakt
Säljchef
Sebastian Vilhelmsson
sebastian@hkentreprenad.se
0738751099

Jobbnummer
9796518

