Mötesbokare Göteborg
Gekomm AB / Kundservicejobb / Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Helsingborg
, Malmö
, Stockholm
Som mötesbokare hos oss på Gekomm AB kommer din primära arbetsuppgift vara att skapa möten och inleda relationer med våra blivande kunder, du använder dagligen telefonen som arbetsverktyg.
I din roll hos oss har du stor frihet att driva ditt arbete framåt. Med nära uppföljning och coaching så kommer du att få de verktyg som krävs för att lyckas.
Du kommer ta kontakt med kunder för att boka in möten. Du bistår bland annat med bokningar, uppföljningar och hantering i CRM-system. I din vardag hos oss på Gekomm AB har du väldigt mycket kontakt med potentiella kunder. Därför är det väldigt viktigt att du tar ansvar för den administrativa delen i arbetet.
För rätt person finns det mycket goda möjligheter att utvecklas och växa i takt med företaget!
Våra coacher på plats är specialiserade på B2B försäljning, och alla anställda har en sak gemensamt - jakten på framgång och personlig utveckling där vidareutbildning tillsammans med coachning är en del av vår vardag.
Vi har en vinnarkultur med personal som motiveras av att överträffa förväntningarna. De specialiserade teamen arbetar väldigt strukturerat och engagerat med en tydlig målsättning - Att alltid vara bäst!
Gekomm AB är en arbetsplats där personalen känner glädje i sitt arbete, trivs med sina kollegor och motiveras av framgång. Normen är att överträffa förväntningarna ut mot slutkund, därför är all vår personal erkänt högpresterande.
Vad erbjuder vi:
Allt arbetsmaterial för att du på bästa sätt ska lyckas i din karriär.
Utbildning och löpande coachning.
Provisionsbaserad lön.
Spännande tävlingar löpande.
Mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser gärna att du som söker:
Pratar och skriver på flytande svenska och engelska.
Har en stark vilja att lyckas i ditt arbete.
Är social och har lätt för att prata.
Har tidigare erfarenhet från försäljning. (Merit, inget krav)
Tävlingsinriktad
Vana att arbeta med frihet under ansvar.
Har B Körkort
Jobbtyp: Heltid
Lön: Garanti + Provision
Annan ersättning:
Bonus
Provisionslön
Resultatbonus
Förmåner:
Internutbildningar samt utveckling inom bolaget där vi gärna utvecklar personal organiskt inom bolaget.
Schema:
Dagtid 07:30-16:30
Måndag till fredag Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb.
Gekomm AB (org.nr 559190-3728)
(org.nr 559190-3728), http://www.gekomm.se Arbetsplats
Gekomm Kontakt
Rekrytering info@gekomm.se 0721616153 Jobbnummer
9496432